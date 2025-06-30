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    不忘消防員殉職教訓！彰化喬友大樓火災4週年 永保平安紀念碑揭牌

    為紀念在彰化喬友大樓殉職的消防員陳志帆，民間在彰化火車站前打造紀念碑，陳志帆的妹妹陳裔筑也出席。（記者劉曉欣攝）

    為紀念在彰化喬友大樓殉職的消防員陳志帆，民間在彰化火車站前打造紀念碑，陳志帆的妹妹陳裔筑也出席。（記者劉曉欣攝）

    2025/06/30 14:40

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕不忘彰化永遠的痛！彰化防疫旅館喬友大樓火災在4年前的今天（6月30日）造成4死22傷，其中造成消防員陳志帆不幸殉職，為了記取教訓，透過民間力量在彰化火車站前廣場設立「永保平安紀念碑」，希望不要再用殉職來換取改革，全民都應該重視公共安全！

    「永保平安紀念碑」就位於彰化火車站前廣場，由彰化市公所提供土地，在消促會與陳志帆家屬透過民間集資來設立殉職紀念碑，雖然喬友大樓在火災後就以危樓拆除成平地，但立碑地點距離原喬友大樓約100公尺，仍具有其意義。

    彰化市長林世賢表示，陳志帆在台灣防疫期間為了救災而殉職，根據監察院的糾正案、內政部的調查報告，都明確指出建築與消防制度的重大疏失，「永保平安紀念碑」的完成不只是追思而已，更是提醒大家，公共安全不能等待，改革不能停歇。

    陳志帆的妹妹陳裔筑指出，希望紀念碑的完成，可以讓公務人員殉職，不再是「今日公祭，明日忘記」，提醒更多人注意公共安全。

    消促會理事翁立思表示，希望改變用殉職來換取改革的現狀，藉由這次首座由基層消防團體成功推動殉職紀念碑，讓更多人都能夠認同與支持改革。

    為紀念在彰化喬友大樓殉職的消防員陳志帆，民間在彰化火車站前打造紀念碑。（記者劉曉欣攝）

    為紀念在彰化喬友大樓殉職的消防員陳志帆，民間在彰化火車站前打造紀念碑。（記者劉曉欣攝）

    為紀念在喬友大樓殉職消防員陳志帆打造紀念碑，彰化市長林世賢與陳父一起獻花。（彰化市公所提供）

    為紀念在喬友大樓殉職消防員陳志帆打造紀念碑，彰化市長林世賢與陳父一起獻花。（彰化市公所提供）

    為紀念在喬友大樓殉職消防員陳志帆打造紀念碑，彰化市長林世賢向陳父致意。（彰化市公所提供）

    為紀念在喬友大樓殉職消防員陳志帆打造紀念碑，彰化市長林世賢向陳父致意。（彰化市公所提供）

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