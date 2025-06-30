因應726雙罷投開票作業 新竹地檢署召開跨機關查察妨害罷免會議

新竹地檢署因應726竹市雙罷投開票作業 ，今天召開跨機關查察妨害罷免會議。（圖由新竹地檢署提供）

2025/06/30 13:21

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹市雙罷案將跟全國同步在7月26日舉行投開票，新竹地檢署今天因應當天的竹市雙罷投開票，由檢察長陳松吉主持，邀集轄內警、調、政風、移民專勤隊等查察選舉相關機關代表共同與會，召開「114年第11屆立法委員暨新竹市第11屆市長罷免案」查察妨害罷免會議。

檢方表示，這次的會議內容主要針對罷免案件的現況進行分析，並就防止妨害罷免行為的具體查察規劃、突發群眾事件應處機制等核心議題進行討論，進而部署查賄制暴的整體策略。

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陳松吉在會中指出，這次罷免案是新竹市有史以來首次同時舉行市長跟立委的雙罷罷免投開票作業，備受社會高度關注，檢、警、調、廉、移民署等機關必須通力合作，以確保罷免結果具正當性與公信力。

新竹地檢署將由選舉執行秘書統籌建構橫向聯繫平台，強化即時查察與迅速應變機制，落實「速查、嚴辦、澄清」原則，以有效因應各種選務風險。

另外因罷免選舉具有高度動員與對立特性，極易激化情緒、引發衝突，所以陳松吉也責成相關單位，應強化布雷與情資蒐報，深入基層、強化通聯，以防範賄選、暴力與煽動行為。

陳松吉也要求新竹市警局各偵查隊與轄區派出所要密切掌握罷免動向，罷免投票期間如有團體藉著陳抗或仇恨動員方式滋擾公務機關，各行政機關也應依法因應、秉持中立，妥善處置並堅守執法尊嚴。

至於726投票當天應強化秩序維護，對於干擾、監控、叫囂、恐嚇等不法行為應即時制止，且依法辦理，並提前預警與防範專車接送或過度動員等影響選舉公正之情況。而為防止罷免結果不如預期所引發滋擾或報復事件，罷免投開票後也應加強重要處所、關鍵人員的安全維護與勤務規劃。

新竹地檢署因應726竹市雙罷投開票作業，今天召開跨機關查察妨害罷免會議。（記者黃美珠攝）

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