台中大里康橋釣魚起衝突 中年男遭17歲少年踹入溪中

蕭姓男子（黃衣）和詹姓少年疑因釣魚發生衝突，還被踹入水中，雙方被警方帶回警局調查，依社會秩序維護法第87條移請裁罰。（記者陳建志翻攝）

2025/06/30 14:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名蕭姓男子（56歲），昨天下午前往大里康橋旁，卻和詹姓少年（17歲）疑似因釣魚佔位置發生衝突，蕭男一度落水，但要爬上來，卻又被詹姓少年猛踹一腳踢落水裡，所幸後來安全爬上岸，警方接獲民眾報案到場，將兩人帶回警局，雙方均坦承有動手，不過都不提告，全案目前先依社會秩序維護法第87條移請裁罰。

這起衝突發生在昨天下午2點50分，當時蕭男和詹姓少年都到大里康橋的旱溪排水旁釣魚，兩人疑似因佔位糾紛發生衝突動手，蕭男掉落水中，好不容易奮力爬上來，又被岸上的詹姓少年猛踹一腳跌入水中，所幸後來自行游上岸。

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霧峰分局國光派出所接獲報案有人打架派人到場，但兩人當時已沒有打架，員警將兩人帶回警局，詹姓少年表示，當時他和朋友到場釣魚，蕭男卻罵他們還動手，自己後來把他壓制在地，兩人後來都坦承有動手，不過都不提告，警方目前依社會秩序維護法第87條移請裁罰。

警方呼籲遇有衝突應保持理性溝通，避免肢體衝突，打贏打輸都要送法院，得不償失。

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