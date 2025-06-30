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    新北市不停讓行人違規降22％ 重罰新制今上路最高可罰3萬6

    新北市交通事件裁決處統計，2024年下半年不停讓行人違規件數為1萬523件，較去年同期減少2938件，降幅達22% 。（記者羅國嘉攝）

    新北市交通事件裁決處統計，2024年下半年不停讓行人違規件數為1萬523件，較去年同期減少2938件，降幅達22% 。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/30 13:20

    〔記者羅國嘉／新北報導〕為保障行人安全並維護交通秩序，道路交通管理處罰條例於2023年6月30日修法後加重相關罰則。新北市交通事件裁決處統計，2024年下半年不停讓行人違規件數為1萬523件，較去年同期減少2938件，降幅達22％，顯示駕駛人停讓行人的意識逐步提升。

    交通部為進一步防制事故發生，公告修正《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》，針對駕駛未停讓行人而導致人員傷亡的處罰金額大幅提高。若造成行人輕傷，罰鍰將由7200元提高至1萬8000元；若造成重傷或死亡，將一律處以最高罰鍰3萬6000元，新制自今（30）日起施行。

    新北市交通事件裁決處長李忠台表示，汽車駕駛行近行人穿越道時應主動停讓，以確保行人安全，「行人優先」不只是法律規定，更是每位駕駛人應具備的基本觀念。提醒行人也要遵守交通規則，並留意突發狀況，切勿在穿越馬路時低頭滑手機。駕駛與行人彼此尊重，才能共同打造安全且和諧的交通環境。

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