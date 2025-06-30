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    國土保育區藏毒窟！南投檢警破獲製毒集團、起出市值1.8億「喵喵」

    南投警方於中寮鄉破獲製毒工廠，查扣俗稱「喵喵」的第三級毒品成品與半成品共計180公斤，以及大批製毒工具。（警方提供）

    南投警方於中寮鄉破獲製毒工廠，查扣俗稱「喵喵」的第三級毒品成品與半成品共計180公斤，以及大批製毒工具。（警方提供）

    2025/06/30 12:57

    〔記者張協昇／南投報導〕國土藏毒窟!南投檢警在中寮鄉一處列為山坡地保育區的國有土地破獲製毒工廠，查扣俗稱「喵喵」的第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」成品與半成品共計180公斤，市值達1.8億元，不但逮獲3名製毒師傅，也一舉查獲29歲楊姓幕後金主及出租土地的張姓男子，成功瓦解該製毒集團。

    南投縣政府警察局刑警大隊，獲報中寮鄉一處山坡地工寮淪為製毒工廠，組成專案小組會同財政部國產署中區分署人員實地會勘，發現該地交通不便、地處偏僻，且屬於國有土地山坡地保育區，登記用途係農牧用地，承租人依法不得任意開發或營利，惟卻遭鋪設道路、自建鐵皮屋、種植檳榔及龍眼樹「占地為王」，甚至出租予製毒集團作為製毒工廠，不但危害國人健康，更嚴重破壞國土資源。

    專案小組經多日監控，日前發動搜索，當場查扣俗稱「喵喵」的第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」成品與半成品共計180公斤及大量製毒器具，逮捕3名製毒師傅，並深入分析製毒師傅背景與人際網絡，掌握製毒原料來源與資金流向，於台南市查獲楊姓幕後金主，並循線查緝非法出租土地的張姓男子到案，扣租賃契約書等贓證物。

    警方後訊後依違反毒品危害防制條例等罪嫌，將楊嫌等5人移送南投地檢察署偵辦，其中楊嫌已遭羈押禁見、擴大偵辦；張姓地主因非法開發國有地，另涉刑法竊佔罪。 警方強調將持續強化轄內山區清查與毒品情資布建，全力打擊不法犯罪，維護社會治安。

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    南投警方於中寮鄉破獲製毒工廠，查扣俗稱「喵喵」的第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」成品與半成品共計180公斤。（警方提供）

    南投警方於中寮鄉破獲製毒工廠，查扣俗稱「喵喵」的第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」成品與半成品共計180公斤。（警方提供）

    南投警方於中寮鄉破獲製毒工廠，辦案人員身穿防護衣搜索。（警方提供）

    南投警方於中寮鄉破獲製毒工廠，辦案人員身穿防護衣搜索。（警方提供）

    南投警方於中寮鄉破獲製毒工廠，逮捕楊姓金主。（警方提供）

    南投警方於中寮鄉破獲製毒工廠，逮捕楊姓金主。（警方提供）

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