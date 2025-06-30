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    首頁　>　社會

    不滿被當「細漢仔」 狠男警局前縱火燒死人判無期定讞

    男子黃士廉前年7月與杜男有債務糾紛，雙方約在台中市警局第四分局前談判，他竟縱火將杜男燒死，最高法院判無期徒刑定讞。（資料照）

    男子黃士廉前年7月與杜男有債務糾紛，雙方約在台中市警局第四分局前談判，他竟縱火將杜男燒死，最高法院判無期徒刑定讞。（資料照）

    2025/06/30 12:24

    〔記者張文川／台北報導〕台中市男子黃士廉前年7月與杜男有債務糾紛，雙方約在台中市警局第四分局前談判，他竟朝杜男身上潑灑汽油縱火，將杜男燒死，死者母親要求判處黃男死刑，黃男寫悔過書求輕判，台中地院一審判黃男無期徒刑，二審台中高分院維持原判，最高法院駁回黃男上訴，判無期徒刑定讞。

    判決指出，黃士廉與被害人杜男是朋友關係，黃男介紹其胞弟為杜提供紋身服務，黃因杜與胞弟是否已完成紋身工作一事，說詞不一，發生消費糾紛，杜男約黃男於2023年7月24日上午至警分局前談判、協調債務。

    黃認為杜賴帳，也不滿杜男臨時相約，好像把他當「細漢仔」（意指小弟）在使喚，害他無法帶媽媽去看病，遂起殺心，先至雲林買汽油、火柴再赴約，兩人見面後，黃男在人行道上朝杜男潑灑汽油，隨即點火引燃，杜男全身著火，黃男隨即跳上由友人接應的車輛逃回雲林，杜男則因全身燒燙傷嚴重，送醫急救仍於同月26日不治。

    一審由台中地院國民法庭審理，黃男宣稱杜男曾自稱開過槍，他擔心自己被埋伏，才會買汽油到場，事發當天杜要他立即去台中，害他無法帶母親去就醫，覺得被對方當「細漢仔」而有不滿。

    杜姊出庭痛斥黃男光天化日在警局前放火殺人，無視法律、泯滅人性，希望判黃男死刑，杜母也寫信給法官稱承受白髮人送黑髮人之苦，請求判死。

    黃男當庭致歉，並呈上悔過書表示自己一時衝動造成社會恐慌，對不起家屬，他目前沒有能力賠償，他已經向菩薩發願吃素、唸經彌補，也願意先賠20萬元，但被家屬拒絕。

    一審依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身；二審維持；最高法院認為二審判決無違誤，駁回上訴定讞。

    家屬另提民事求償1153萬餘元，包含精神慰撫金1000萬元，其餘為年邁母親扶養費等，黃男沒有意見，台中地院判黃應賠1153萬餘元，可上訴。

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