深夜驚醒發現愛車遭撞、兇手跑了 台中警追出無照女「換手駕駛」肇事

灰色休旅車連續碰撞2車。（民眾提供）

2025/06/30 12:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓市民前天深夜睡夢中被驚醒，赫然發現自家車被撞，肇事車輛卻早已不見蹤影，經追查，發現真相竟是一場「換手駕駛」的劇情，還揪出無照女駕駛撞車落跑，警方強調，無論事故大小都應留在現場處理，否則不僅恐面臨罰鍰，還可能吊扣駕照，得不償失。

台中市第三分局交通分隊警員鄭皓輿，當天凌晨2時多接獲報案，前往東英八街處理車禍。報案人林男（34歲）告訴警方，他被一聲巨響驚醒後走出查看，竟發現停在住家前停車格內的轎車被撞，而前方還有一輛小貨車遭撞後位移，差點波及第三輛車。

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警方立即調閱周邊監視器畫面，果然拍到事發經過，只見一輛灰色休旅車原本停在路邊，開出後短暫停留在路中，車內男女竟然互換駕駛座位，換手後，車輛突然加速，直接撞上停放的林男轎車及小貨車，隨即逃逸，警方隨即「以車追人」，循線鎖定58歲吳姓女子為肇事駕駛，並通知她到案說明。

吳女供稱，原本是同行家人開車，但因對方看起來太累，她好心「換手」，未料誤踩油門發生碰撞，由於自己沒有駕照，加上事發突然不知所措，不知如何處理才選擇離去，對於這樣的行為也感到懊悔不已。

警方則依據《道路交通管理處罰條例》相關規定，依法對吳女無照駕駛及肇事未依規定處置行為進行舉發，並協助兩名受害車主處理後續賠償事宜，車主們對警方迅速調查與積極協助，均表達誠摯感謝。

警方提醒，依據道路交通管理處罰條例第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」民眾若不慎發生交通事故時，應立即報警並留在現場等候警方到場處理，無論事故大小，切勿因不知如何處理、認為不嚴重等理由，擅自離開現場，避免因逃逸行為而面臨更嚴重的法律後果，影響自身權益與他人安全。

肇事的休旅車。（民眾提供）

無端被撞的林男轎車。（民眾提供）

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