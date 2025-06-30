騎士自撞大腿汩汩冒血 新埔警出手幫止血

傷患自撞後右大腿嚴重受傷不斷冒出鮮血。（圖由新埔警分局提供）

2025/06/30 12:35

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔警分局褒忠派出所警員傅浚英平時接受警局常訓接受止血帶止血法等緊急搶救技術，沒想到日前他跟同事張育廣共同處理1起機車騎士自撞小貨車案，到場後發現傷者坐在路面，右側大腿汩汩不斷冒出鮮血。儘管他們已經立刻通報新埔消防分隊到場搶救，但是擔心傷者恐有大失血休克的危險，他立刻不計後果，拿出隨身攜帶的止血帶替傷者緊急止血，讓後來趕到的消防救護人員也感到佩服。

新埔警分局表示，員警平時站在第1線排除各種狀況，特別是車禍事故，也總是率先抵達的人員。所以警局平時常訓都有安排相關緊急搶救技術的訓練，雖然員警僅肩負通報救護單位的義務，並沒有實際出手救護的責任。以至於當傅浚英能本於人道精神，用自己常訓學到的救護能力主動出手救助傷患，也確實有效控制住了出血狀況，非常難得。

請繼續往下閱讀...

至於另一名警員張育廣見狀，則是同步指揮、維護現場交通的安全和暢通，並疏導圍觀人車，以此確保傷者和同仁傅浚英所處的環境安全，並使救護人員後續抵達後能迅速把傷者送醫，同樣機警應變得宜。

新埔分局褒忠所警員傅浚英利用隨身攜帶的止血帶替機車騎士成功止血。（圖由新埔警分局提供）

新埔分局褒忠所警員傅浚英利用隨身攜帶的止血帶替機車騎士成功止血。（圖由新埔警分局提供）

機車騎士右大腿自撞後不斷冒出鮮血。（圖由新埔警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法