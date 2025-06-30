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    新北檢打詐「預警中心」再出擊 攔詐9650萬元

    新北地檢署打詐「預警中心」指揮新北市警局全力打擊詐騙犯罪。（資料照）

    新北地檢署打詐「預警中心」指揮新北市警局全力打擊詐騙犯罪。（資料照）

    2025/06/30 10:57

    〔記者王定傳／新北報導〕新北檢打詐「預警中心」有鑑於詐騙集團以假投資詐術詐取財物的犯罪愈發猖厥，造成個人、家庭重大經濟損失，特別指揮警方自4月起執行多次搜索、拘提等偵查行動，共緝獲控房47人、機房手26人及其餘詐團成員共158人，同時指揮警方透過通聯分析查找案件潛在被害人協助報案，阻詐金額共9650萬餘元。

    新北檢表示，為貫徹行政院頒定的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，新北檢依法務部、高檢署指示，成立打詐「預警中心」，結合轄內司法警察機關、金融機構，強化識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐等相關作為。

    為加強打擊詐騙，新北檢近期指揮新北市警局就轄區詐欺案件進行清查、分析，再由打擊民生犯罪專組檢察官彭馨儀、黃國宸、阮卓群、秦嘉瑋、陳儀芳、陳伯青、邱綉棋、鄭兆廷、吳姿穎、陳佳伶、葉國璽、林原陞、張晏綺、沈昱儒等人，指揮新北市刑大及各分局等單位，自4月起執行多次搜索、拘提等行動，共緝獲控房47人、機房手26人及其餘詐團成員（含卡商、收水、面交車手等）共158人，相關案件所涉被害人共274 人、財損金額達109億1376萬餘元。

    新北檢統計，打詐「預警中心」同時指揮新北市警方透過通聯分析查找案件潛在被害人，協助報案，阻詐金額共計9650萬餘元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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