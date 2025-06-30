新北「截電行動」斷詐團通信網 查出2674被害人、財損109億

為霹靂小組與幹員們攻堅逮人。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/30 10:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局、刑大今天發布掃蕩詐團電信「控房」的「截電行動」成果，緝獲47名控房成員、26名機房手、158名Sim卡商、收水、面交車手等詐團成員，查扣不法所得現金1226萬元、近300支手機、911張SIM卡等贓證物，瓦解詐團互聯電信網絡及詐騙LINE等帳號，更查出2674名遭詐報案被害人、財損高達109億，檢警亡羊補牢，也電訪754名潛在被害人，攔阻9650萬元詐騙金額，檢警持續擴大追查上游詐團。

新北警察局、刑大今年初執行斬金行動，斬斷詐騙集團出金網絡，新北市警詐欺防制辦公室在斬金行動中，針對詐騙案件高發的假投資類型進行分析，發現詐騙集團以小額出金方式誘使被害人持續投入財物，經持續分析後發現當被害人再投入大筆金額時，詐騙集團均與被害人相約當面交付現金予假冒之「理財專員」，面交取款前由詐騙集團「控房」人員撥打電話給被害人約定面交地點，由被害人轉達給假冒「理財專員」面交車手，面交後遭受損失。

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新北市詐防辦彙整相關詐騙案件被害人筆錄，過濾可疑為詐騙集團「控房」人員門號，報請新北地方檢察署指揮偵辦，動員黃筵銘、劉文瀚等2位主任檢察官及15位檢察官共同指揮，警政署、新北市警方發現詐團之「控房」集團遍布全台，配合詐團共同詐騙犯行。

新北市刑大大隊長蕭瑞豪表示，這次截電行動除查獲控房成員、面交車手外，新北市警局同步啟動「預警關懷機制」，透過通聯分析查找假投資詐騙案件潛在被害人，經逐一電訪754人，共協助已遭詐騙之被害人255人報案，持續遭詐中之被害人17人協助誘捕面交車手，攔阻詐騙金額共計9,650萬元；若被害人尚未遭詐，則實施防詐宣導，避免民眾陷入詐騙圈套。

新北刑大表示，偵一隊於4至6月間陸續查緝收購人口Simd卡的「鉑○國際」詐團，到新北市、桃園市、高雄市及屏東縣等地，查獲林姓主嫌為首共17嫌，集團以每張3,000元之代價大量收購人頭SIM卡，復以6000元、8000元不等代價，出售予國內及柬埔寨之詐騙集團盤口，大量生成LINE假帳號，成立虛假之官方帳號「諧○官方客服」以假投資股票等手法訛詐被害人。該集團林姓首腦招募新進面交車手時，為防堵黑吃黑，甚指派集團成員持假鈔、假黃金測試新進車手是否私吞，以測試其忠誠度。

而新北刑大偵四隊6月在新北市查獲控房據點，發現陳姓主嫌多次前往柬埔寨瞭解詐騙集團產業鏈運作模式，返台擔任控房首腦，該集團架設假投資網站誘騙被害人上當，因陳嫌具備美編專長，同時協助詐團設計投資報酬之廣告，以最高7.6倍之報酬誘使被害人信以為真；此外為招募面交車手，設計「跑腿外送員」之求職廣告，以「文件代辦、雜物代送、彈性自由、三節福利」等文案，吸引不知情民眾求職應徵。

另新北刑大偵七隊5、6月間，到高雄市、屏東縣等地查獲陳姓主嫌等3人，該集團租用透天厝為控房據點，將機房設置在4樓以拖延警方查緝、爭取滅證時間，甚至架設吊車垂吊至1樓領取外送餐點。該詐團教戰守則要求旗下面交車手，收取被害人現金時必須攜帶高級伴手禮（水果禮盒、烏魚子禮盒等），贈予被害人以降低戒心並取得信任。

新北市政府警察局局長廖訓誠表示，本次截電行動針對詐騙集團聯繫被害人之電信網絡進行全面打擊，經過3個月的查緝行動，以及詐防辦的深入分析，詐騙集團為詐取被害人財物，呼籲民眾務必留意電話行銷投資、面交入金投資及代辦手機等三大詐騙手法，避免遭詐或淪為詐團成員。

霹靂小組與幹員們攻堅逮人時，詐團成員大吃一驚。（記者吳仁捷翻攝）

新北檢警掃蕩詐團電信「控房」，啟動「截電行動」，逮獲231名控房成員、機房手及Sim卡商、車手等詐團上下游成員，查獲財損上百億，但也攔截近億萬元損失；檢警查扣近300支手機、900餘張SIM卡。（記者吳仁捷翻攝）

新北檢警掃蕩詐團電信「控房」，啟動「截電行動」，逮獲231名控房成員、機房手及Sim卡商、車手等詐團上下游成員，查獲財損上百億，但也攔截近億萬元損失；包括新北市警察局長廖訓誠（中）、新北刑大大隊長蕭瑞豪（前排右3），及各承辦組一字排開說明偵辦過程。（記者吳仁捷翻攝）

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