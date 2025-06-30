疑工作之事屢生摩擦 雲云董座刺死技術長遭起訴

雲云科技董事長曾志新。（資料照）

2025/06/30 10:54

〔記者王定傳／台北報導〕雲云科技董事長曾志新與梁姓技術長因工作之事屢生摩擦、嫌隙，今年2月26日買主廚刀，當時已有殺人念頭，但仍猶疑不決，直到梁男3月6日發出長文說要離職，曾男竟於7日動手刺死梁男，台北地檢署今日依殺人罪嫌起訴曾男，全案適用國民法官法審理，在押中的曾嫌今日下午將移審法院。

檢警調查，曾志新2月26日中午就到北市中山區宜得利家居，買一把寬約4公分、刀刃19公分、握柄長31公分的鍛造西式主廚刀，放在辦公位子櫃子中。

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檢警調查，當時曾嫌已有殺人念頭，但仍猶疑不決，直到梁男3月6日在公司群組發出長文，表明要離職，並痛陳與曾男的管理理念不合，曾男氣得徹夜難眠。

檢警調查，3月7日4時許，曾邀請被害者與人資長在會議室辦理接交離職事宜，趁梁與人資長商討文章撤回時，假藉離開會議室，突然拿出預藏的主廚刀，從被害者背後朝他的頭部、背部、頸部猛刺至少9刀，送醫不治；人資長見狀驚呼求助，但曾男舉刀對準自己嘴部猛刺1刀，人資長遂與2名員工合力予以制止並卸除刀具。

曾男經送醫急救後挽回一命，住院治療10天，北檢複訊聲請羈押禁見獲准；曾嫌犯後供稱，最近公司營運有些狀況，需要注資但不順利，梁卻一直攻擊公司，他懷疑梁竊取公司機密要另起爐灶，氣憤難耐，2月26日先買西式主廚刀，放在辦公室，但未下定殺人決心，後來梁男發出長文說要離職，他氣到整夜難眠，隔日才動手。

檢警案發隔日在曾嫌辦公室找到「死亡筆記本」，裡面點名三至四人，強調「做鬼也不放過」，但名單內無梁姓技術長，曾嫌則稱，近來對公司內親近梁的人士不滿，才寫在筆記本裡，但沒要殺這些人，他想殺梁，不過沒寫上去。

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