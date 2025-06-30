收中共資金舉辦反美抗議 「共和黨」主席周克琦反滲透法判刑2年

身兼「共和黨」、「第三勢力三三三政黨聯盟」2黨黨主席的周克琦，今被台北地院依反滲透法罪判刑2年。可上訴。（資料照）

2025/06/30 11:19

〔記者張文川／台北報導〕身兼「共和黨」、「第三勢力三三三政黨聯盟」2黨黨主席的周克琦，2022年透過台北市莆仙同鄉會常務理事潘進東、理事朱俊源收取中方資金5萬元人民幣，協助中共動員走路工，至世界民主運動大會的會場外抗議，為其選舉造勢，台北地檢署嫌起訴；台北地院今依反滲透法罪將周克琦判刑2年，潘進東判1年6月、朱俊源1年徒刑。可上訴。

周克琦前年另涉幫前10大槍擊要犯藍信褀連署參選2024總統大選，以每份200元對外收購連署書，被起訴違反總統副總統選舉罷免法，二審高院今年2月維持一審判刑3年、併科罰金200萬、褫奪公權5年，上訴最高法院審理中。

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北檢起訴指出，原為中國籍的潘男23年前來台依親，2003年取得我國身分證，擔任第21屆台北莆仙同鄉會常務理事，負責海外交流，經常往返中國及台灣，2021年獲聘為莆田陶瓷藝術館副館長後，受中國莆田市台辦交流科陳姓科長、薛姓副主任的指示，與朱俊源在台推動統戰。

2022年九合一選舉前，潘、朱協助共和黨提名的台北市長、台北市議員候選人造勢，從事親中反美等政治宣傳任務。

同年10月25日至27日，美國國家民主基金會在台北主辦「世界民主運動大會」，潘、周計畫前往會場外抗議造勢，將活動計畫呈報給薛，對方同意核撥人民幣5萬元活動費，3人即安排以每人每日200至250元台幣酬勞，找來65名著黃色背心、拿旗幟的走路工，前往君悅飯店對面廣場舉布條抗議。

3人將活動成果回傳給中共涉台單位的微信帳號「江海寄餘生」，對方透過人頭帳號轉匯人民幣5萬元，周克琦分得新台幣4萬5000元、潘分得17萬5000元。

北檢獲報追查，2023年8月偵結，依反滲透法起訴3人，並建請法院沒收22萬元犯罪所得。

案經北院審理，今日宣判周等3人皆有罪，有處1年至2年不等徒刑，並沒收周克琦4萬5000元、潘進東17萬元不法所得。全案仍可上訴。

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