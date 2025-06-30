軍職退役清潔員涉貪 判緩刑還上訴原因曝光

屏東宋姓男子自軍職退役，任職新園鄉公所清潔隊員期間，涉嫌侵占報廢電腦等產品，被依貪瀆罪判刑，並緩刑4年，他上訴要求從輕發落，被高等法院高雄分院駁回。示意圖。（資料照）

2025/06/30 09:50

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東宋姓男子自軍職退役，任職新園鄉公所清潔隊員期間，涉嫌侵占報廢電腦等產品，被依貪瀆罪判刑，並緩刑4年，他上訴指出，報廢產品僅2402元，加上褫奪公權2年，導致軍人優惠存款受損，還需支付國庫15萬元，要求從輕發落，被高等法院高雄分院駁回。

判決書指出，被告宋男自1994年11月10日起至2021年3月2日退休為止，任職屏東縣新園鄉公所清潔隊隊員，負責辦理該所清潔隊文書、差勤作業、資源回收等業務。

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2020年12月16日，宋男將他辦公室報廢印表機，開車載回其住處外，又於同月25日不顧清潔隊鄒姓隊長勸阻，執意自新園鄉公所搬走電腦主機，後經鄒電話向宋妻催討，宋始歸還印表機及電腦主機。

屏東地院依侵占公物罪，判處宋有期徒刑1年半、緩刑4年，需支付國庫15萬元，並褫奪公權2年。

他上訴指出，報廢產品僅2402元，支付國庫應改為2萬元以下，另因其軍人退役，有優惠存款，但因褫奪公權2年而沒有利息，要求改為2月即可，始符合比例原則，但被高雄高分院駁回，仍可上訴。

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