鬼澤古道下泛舟 男子穿救生衣落水命喪五峰上坪溪

38歲廖姓男子在新竹縣五峰鄉上坪溪水域泛舟，因翻船遭暗流吸入殞命。（記者黃美珠翻攝）

2025/06/30 09:44

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣五峰鄉上坪溪上游、鬼澤古道下方急流區水域，今天驚傳出38歲廖姓男子昨天偕友泛舟卻慘遇暗流，落水後儘管多次試圖自救，最後仍不幸溺斃的意外。

新竹縣政府消防局表示，廖男昨天早上跟6名一樣熱愛激流泛舟的朋友一起到新竹縣五峰鄉上坪溪水域泛舟，他們昨天（29日）早上8點20分，從五峰鄉清泉部落下水出發，預計於和平部落鐵線橋上岸，全程約9公里，廖男是第6艘出發的獨木舟。不料廖男行經上坪溪上游、鬼澤古道下游的急流區時翻船，雖3度嘗試翻正獨木舟但都沒有成功。

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消防局初步了解，由於廖男身穿救生衣，最後選擇跟船分離後嘗試自救，不料卻被下游一處「大石間的水下開口」產生的暗流吸入。

消防局表示，同行的廖男友人目擊事發過程且即刻撥打119報案，同時嘗試丟擲拋繩袋營救，廖男卻無法成功抓取。眾人也都在水下出水口附近潛水搜尋，但都沒有發現被吸入暗流的廖男。最後搜救人員在距事故點約200公尺的下游淺灘找到廖男，當時已呈OHCA、失去呼吸心跳的狀態。

消防局表示，他們是在昨天早上9點50分獲報本案，立即派遣五峰分隊與花園小隊等3名警消及1名義消前往搜救。根據報案者提供之GPS定位，於11時37分接觸到廖男，並接手CPR急救作業，惟AED顯示無建議電擊節律。

帶隊官五峰分隊小隊長鄧宇君回報說，由於事故現場地勢險峻，救援路徑須經由一條長約700公尺、垂直高差近200公尺的陡峭獵徑才能轉運患者。

第2大隊大隊長陳軍佑立即調派所屬各分隊增援，共11名支援人力於昨天下午1點50分抵達，合力架設繩索並進行搬運。期間還一度遭逢天降大雨，平添整個救援過程的難度，最終在下午3點半把廖男從深潭拉上岸移置到馬路旁，交由警方及家屬處理。

救難人員終於從上坪溪上游、鬼澤古道下方急流區找到廖男遺體並帶回岸上。（記者黃美珠翻攝）

新竹縣消防局救難人員用繩索拖拉等方式，把不幸溺斃的廖男遺體從溪谷拉回平面道路。（記者黃美珠翻攝）

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