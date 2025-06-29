透過自身經驗感化收容人 鹿嗚溫泉酒店創辦人分享心路歷程

潘永豐分享自己的更生歷程，希望收容人畢業後，能找到未來人生方向。（記者吳昇儒翻攝）

2025/06/29 23:45

〔記者吳昇儒／台北報導〕法務部矯正署為了感化收容人，經常為會邀請擁有立志、正面人生經歷的成功人士，跟「同學們」分享生活歷程，希望藉此讓收容人畢業之後，能找到自己未來人生方向。矯正署武陵外役監六月份特別邀請鹿鳴溫泉酒店創辦人潘永豐，分享親身經歷。潘永豐以自己的更生歷程作為教材並表示，只要願意誠懇悔改，為他人付出，就有機會在社會重獲新生。

潘永豐分享了自己人生經歷，強調「成功不只是事業有成，更是能否在社會中留下價值與意義」。也提及自己曾經犯錯，但因誠懇悔改，為他人付出，投注在社會公共利益之中，就有機會在社會重獲新生，現場充滿正能量。

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潘永豐也鼓勵在場的收容人：「即使你曾跌倒，但若願意走出自己，去服務、去回饋，人生依舊可以創造屬於你的意義與影響力。」

法務部矯正署武陵外役監典獄長張龍泉表示，非常感謝潘永豐願意與大家分享他的人生哲學與故事。以胡適的「社會不朽論」為引，透過真實生命故事，所展現的不是高高在上的成功，而是一種腳踏實地、真誠面對生命的態度。亦期許收容人藉本次分享看見人生另一種可能，找回自我價值，重新與社會連結。

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