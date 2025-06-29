跟騷法上路3年！女性加害人增加 打擊情敵、報復前男友

台中市女清潔工盯梢尾隨帥醫師的個案，台中地院前年判處罰金2萬，去年加重判處拘役30日。（記者張瑞楨翻攝）

2025/06/29 22:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕2022年6月上路的跟蹤騷擾防制法，至今施行已3年，有一現象值得重視，女性加害人的人數有增加趨勢，違反社會的刻板印象，再從法院判決的個案觀之，男性觸法動機，多數是「追得太過火」或「不願分手」，女性觸法之因，在上述兩項之外，更不乏「打擊情敵」、「報復前男友」案例。

內政部統計，違反跟蹤騷擾防制法件數有下降趨勢，去年（2024年）2806件，比前年（2023年）減少57件，降幅約2％，違反一般人刻板印象的是，去年女性被害人2427人，比前年減少94人，減少幅度3.7％，男性去年有379人受害，竟比前年增加37人，增幅10.8％，去年女性加害人為526人，也比前年增加51人，增幅14.5％。

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上述統計的正面意義，是女性愈來愈勇於主動追求，反面則是部分女性「追得過火」，或為了「打擊情敵」、「報復前男友」而觸法。

類似「打擊情敵」，台北地方法院本月（6月）有一判決，蕭女與男友分手後，發現前男友與丘女交往，憤而狂打電話威脅丘女「要妳好看」，甚至半夜「狂扣」約50通電話，台北地方法院依跟蹤騷擾罪判刑2月，可易科罰金。

至於「追得太過火」，最特殊的是台中市一名女清潔工，於醫院工作時，對一名帥氣醫師傾心，到醫院外守候、傳愛慕訊息長達5年，2022年「跟蹤騷擾防制法」施行後，帥醫師得以報警，台中地方法院判處罰金2萬元，並核發保護令給帥醫師，不料，她去年又尾隨帥醫師，台中地院加重判處拘役30日，可易科罰金3萬元。

「報復前男友」部分，花蓮地方法院今年4月有一起頗荒唐個案，何姓女子與擔任消防員的男友感情糾紛，竟用假名寫信給消防署長，指控前男友性侵害女子，前男友被迫向法院聲請禁止何女騷擾的保護令獲准（跟蹤騷擾罪另案偵查），花蓮地院以何女用假名虛構性侵害，依偽造文書罪判刑3月，可易科罰金。

台南地方法院本月有一起頗罕見的「追得過火」判例，來自香港的古姓女子追求一名台灣女子，今年1月猛打電話、守候女方汽車旁、送花束與寫著「老婆，好久不見」的卡片，法官認為古女已干擾對方生活，判處拘役40日。

台中地院本月亦有類似判決，鄭女9年前與女同事交往，約3年後分手，女同事北上工作，前年5月鄭女傳LINE給女同事，被封鎖後竟跑到女同事戶籍地盯梢，被監視器拍到11次，甚至整條巷子的鄰居都認得鄭女，法院判刑5月。

另一廣泛引起討論的個案，是一位金曲歌后被新加坡劉姓女粉絲騷擾案，劉女從2023年起，頻繁從新加坡傳訊息給歌后，包括「這輩子休想甩掉我」，今年2月還搭機到台灣，於高鐵板橋車站堵人，拉扯歌后行李箱、手機吊飾等，新北地方法院今年6月判刑6月，可易科罰金、刑之執行後驅逐出境。

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