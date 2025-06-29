台南科技工廠失火！堆放大量硝酸王水氰化物 消防員急撤出

台南安南區工明南一路一家科技工廠失火，消防人員救災時得知廠內存放大量危險化學物，一度全數撤出廠內。（民眾提供）

2025/06/29 19:13

〔記者王俊忠／台南報導〕今天下午5點半許，台南市安南區工明南一路1家科技工廠廠房傳出失火、冒出濃煙，消防局119獲報急派轄區與附近救災人車前往，因為廠房不斷竄出濃煙還堆放大量硝酸、氰化物與王水等化學物，增派到4梯次消防人車且在6點10多分時決定先撤出所有打火兄弟，配合工廠人員後續滅火，初步了解廠房內無人員受困。

案發時，消防局119接獲民眾報案稱該工廠3樓位置冒出濃煙，但不知道廠房內有無人員受困。

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消防局轄區安南分隊、六大隊等先遣救災人員到場時發現廠房3、4樓以上有大量濃煙竄出，即先破壞1樓鐵門，由消防人員布水線進入廠房內尋找起火點滅火。下午6點10多分，工廠人員趕抵了解火災狀況，並告知現場指揮官廠房應無人員在內，起火點是在廠房後方，這位置存放有大量的硝酸、氰化物與王水等化學物品，指揮官得知廠內存放大量危險化學物，隨即通令廠內消防人員先全數撤出，配合廠方人員執行後續救災作業。

現場指揮官並請求消防局派遣雲梯車與空拍機到場支援，約在6點40多分時，掌握廠內3樓右側辦公室未存放化學物品，決定升起雲梯車射水滅火，救災行動持續進行。

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