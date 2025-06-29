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    差1秒可能就回不了家！ 宜縣國道客運闖紅燈險釀禍

    宜縣駕駛人開車行經191縣道與五結鄉國民中路路口時，險被闖紅燈的葛瑪蘭客運撞上。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    宜縣駕駛人開車行經191縣道與五結鄉國民中路路口時，險被闖紅燈的葛瑪蘭客運撞上。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    2025/06/29 19:01

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣1名駕駛人開車行經191縣道（國道5號側車道）與五結鄉國民中路路口時綠燈直行，險些被疑似闖紅燈的葛瑪蘭客運國道班車撞上，事發後上網PO文說，「差1秒鐘可能就回不了家」。畫面曝光，網友痛批「這是什麼離譜的開法」。

    事發當下，這名駕駛人沿著五結鄉國民中路行駛，開到191縣道路口時，見路口綠燈，便跟著前車直行，不料，191縣道上的葛瑪蘭客運疑闖紅燈呼嘯而過，他指客運車速過快看不到車牌，已向公司反映。網友回應，「誇張」、「拿職業大客車駕照，罔顧人命」。

    羅東警分局今天（29日）今天表示，此案發生在昨晚8點29分，檢視影像內容，認定畫面中大客車駕駛闖紅燈，違反道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，可處1800元以上5400元以下罰鍰。

    葛瑪蘭客運客服中心李姓主管上網留言，為駕駛不當行為深感抱歉，虛心檢討積極改善，此案將嚴懲駕駛並召回接受教育，同時列為教案，要求公司駕駛務必落實路口減速慢行，遵守交通安全。

    駕駛人經過事發路口時，跟著前車綠燈直行。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    駕駛人經過事發路口時，跟著前車綠燈直行。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

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