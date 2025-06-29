跑趴先刷身分證！台中夜店推「過卡辨識」 14天破2竊案

台中夜店一條街業者，全面導入「過卡辨識身分」機制。（民眾提供）

2025/06/29 17:20

〔記者許國楨／台中報導〕想嗨先過卡！台中市第四分局近期比照台北市作法，積極協調轄內夜店一條街業者，自6月起全面導入「過卡辨識身分」機制，所有顧客入場都需掃描身分證留檔，讓想趁機行竊的宵小無所遁形，也在半個月內連續破獲2起竊案，逮捕2名竊賊送辦，也讓許多「跑趴妹」直呼安全感大升級！

台中南屯區大觀路短短百公尺內聚集多間大型夜店，被稱為「夜店一條街」，但近來卻頻傳竊案，半個月來就多名20多歲女性顧客的名牌包包等財物遭竊，財損合計約5萬元，警方立即啟動調查機制，透過「刷卡辨識」的入場紀錄與監視影像交叉比對，迅速逮捕涉嫌行竊的28歲彭姓男子。

請繼續往下閱讀...

彭男當時因騎車搖晃被警方攔查，酒測超標已涉公共危險罪，沒想到還在機車置物箱內查出多名被害人失竊的手機、行動電源與現金，警方隨即追加竊盜罪偵辦，彭男得知要被雙罪移送地檢署，情緒當場崩潰，在派出所痛哭失聲。

無獨有偶，期間也有另名30歲陳姓男子在夜店作案，趁店內燈光昏暗，偷走女客的香菸、現金與行動電源，財損逾3萬元，警方同樣透過業者提供的「過卡」資料，很快比對出嫌犯身分，在夜店外埋伏將他逮捕，當場查扣贓物，更離譜的是，陳嫌還試圖將現金藏進重機安全帽內，掩人耳目。

第四分局指出，「過卡辨識」不僅有效嚇阻犯罪，也在事發後大幅縮短查緝時間，是夜店自主管理的重要進展。分局長陳祥麟也呼籲，夜店本為放鬆娛樂場所，但環境昏暗、人潮眾多，容易成為竊賊下手熱區，民眾應妥善保管財物、提高警覺，做到「財不離身」，避免成為宵小覬覦目標。

此外，正值暑假「青春專案」期間，警方昨晚到今天凌晨，也動員577名警力針對青少年易聚集場所加強巡邏與臨檢，結合業者推動科技化防護措施，共同打造更安全的夜間消費空間。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳姓男子在夜店連續行竊5名女客的財物，警方獲報透過該機制迅速逮人。（民眾提供）

彭男夜店行竊後酒後騎車上路，警方查獲送辦。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法