「要找很辣的衣服！」 北市D奶妹連偷赤峰街2店家 畫面曝光

D奶妹會故意問「要找很辣的衣服、越辣越好」。（記者王冠仁翻攝）

2025/06/29 17:12

〔記者王冠仁／台北報導〕蘇姓女子「D奶妹」日前到台北市赤峰街逛街，假裝進服飾店挑選衣服，卻趁機以隨身紙袋作掩護，偷走女性背心；並以此手法連續「光顧」兩家服飾店，得手2件背心、1個手提包。警方根據她在赤峰街離去動線調閱監視器，循線鎖定她，昨天將她查緝到案，依竊盜罪嫌送辦。

有被害店家昨於社群發文，公布店內被竊監視器畫面，被害店家聲稱，「店裡有兩件衣服不見，而且是發生在一個可疑的路人進店後，那個女生問了一些奇怪問題又急忙的走了」、「小偷是一個看起來漂亮會打扮的年輕女生，戴鴨舌帽、提著紙袋，還會故意問一些問題例如要找很辣的衣服、越辣越好」。

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北市警大同分局建成派出所在前天陸續接獲2間赤峰街的服飾店報案，被害店家先後表示店內的服飾、手提包遭人竊取。

警方調查，這兩起案件發生在本月26日下午4時許，而且都是同一名女竊賊所為。當時這名女嫌頭戴鴨舌帽、身穿黑色上衣，她在第一家服飾店假裝挑選東西，卻以隨身紙袋為掩護，趁店員不注意時，悄悄將2件女用背心塞進紙袋中偷走。

這名女嫌隨後又到不遠處的另一家服飾店，她進入店內後假裝蹲下來挑選商品，利用視線死角，趁機偷走陳列的1個手提包。

警方調閱監視器畫面追查，由於當時天氣炎熱，女嫌卻身穿黑色長袖外套，她得手離去時，也沒有脫下外套，特徵明顯。警方根據這項特徵鎖定她離去動線，輾轉鎖定她就是蘇姓女子，並在昨天將她查緝到案；警方出示她行竊的監視器畫面，百口莫辯。

據悉，蘇女過去有多起竊盜前科，她大多都是以相同手法，假扮成一般顧客外出逛街，趁店員不注意時下手行竊。

D奶妹以隨身紙袋作掩護，偷走女性背心、手提包。（記者王冠仁翻攝）

D奶妹（戴藍帽者）離開赤峰街身影。（記者王冠仁翻攝）

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