癱瘓男失禁如活死人求安樂死 法官給答案

癱瘓陳男失禁如活死人求安樂死，新竹地院法官給了答案。（記者蔡彰盛攝）

2025/06/29 16:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳男因跌倒癱瘓、失禁，日常起居均需他人協助，身心備受煎熬，形同「活著的死人」，向新竹地院聲請准許安樂死，並免除執行者的刑事及民事責任。對此新竹地院認為，生命權為最基本且重要的憲法權利，且我國並無安樂死相關法律，駁回聲請。

陳男說，因跌倒使頸椎第3至7節受傷，頸部以下四肢僵麻、疼痛難耐，腹部像被繩子綁住還大小便失禁，日常生活均需他人協助，受傷至今備受身心煎熬，「宛如關在牢籠裡，更像活著的死人。」

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陳男主張，受病痛折磨者應有尊嚴、安詳的死亡，是人民的自由行為能力與權利行使，因不影響他人及公共利益與善良風俗，釋字第603號解釋亦包含，維護人性尊嚴與尊重人格自由發展應受憲法保護。

由於陳男仍有清楚表達的能力及清晰的思緒，與女兒溝通後獲得了解與支持，故聲請由第三人或醫生、執行機構提供藥物自行服用，或協助注射藥物讓他有尊嚴的安詳快樂離開人間；而第三人或醫生、執行機構因提供藥物或協助執行注射藥物的行為，能免除刑事責任及民事賠償責任。

法官則認為，陳男雖以憲法第8、22、23條、民法第16、17條與刑法第304條及大法官釋字第603號解釋為法律依據，可以上法規均無從確定為法院管轄的「家事非訟事件」範圍，難認聲請為合法。

法官強調，雖然我國憲法未明文保障「生命權」，但生命權被視為與生俱來、最基本且重要的憲法權利，主要是為防止國家或他人非法侵害。至於安樂死、墮胎等涉及是否得合法終結生命的議題，因涉及醫療技術發展與社會價值演進，具有討論與立法空間，不能僅以生命權為由完全禁止，但目前我國並無法律明文准許安樂死，人民也無法依據憲法中的「人格尊嚴」或「自由發展權」作為請求安樂死的依據，故駁回全案，仍可抗告。

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