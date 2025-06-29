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    撞傷斑馬線行人罰7200、扣照1年 求免罰被法官2原因打臉

    台中陳姓男子開車在西屯區撞傷2名走行人穿越道行人，被罰7200元、吊扣駕照1年，打行政訴訟求免罰，法官打臉駁回。（記者陳建志攝）

    台中陳姓男子開車在西屯區撞傷2名走行人穿越道行人，被罰7200元、吊扣駕照1年，打行政訴訟求免罰，法官打臉駁回。（記者陳建志攝）

    2025/06/29 16:14

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名陳姓男子，今年1月駕駛公司營業用小客車，行經西屯區時左轉不慎撞上走在行人穿越道的2位民眾，造成兩人手腳受傷，警方開出7200元罰單，並吊扣駕照1年，陳男不服提起行政訴訟，主張因下雨、車多視線不佳才沒看到行人，並稱吊扣駕照影響他的生計，希望能撤銷，法官勘驗影片，認為下雨、車多更應注意交通狀況，且吊扣駕照屬羈束處分，並無裁量空間，無法免罰，認裁罰無違誤，主張為無理由，應予駁回。

    判決指出，陳姓男子今年1月1日晚間8點多，駕駛公司所有的營業用小客車，從台中市西屯路2段左轉河南路2段時，未禮讓正走在行人穿越道上的許姓、潘姓行人，造成2人雙手、右腳受傷，警方獲報到場處理，對陳男開出7200元罰單，並吊扣駕照1年，還要參加道路交通安全講習。

    陳男不服提起行政訴訟，主張因車多、下雨、行人位於其視線死角才沒看到行人，並認為調扣駕照1年，將造成他生活窘迫、生計困難，希望撤銷原處分。

    台中高等行政法院法官勘驗當時監視器影像，發現當時確實下雨、車多，但當陳男的車子駛近該路口時，行人就已進入行人穿越道，強調正因該地點車多且下雨，視線不佳，更應注意交通狀況、隨時停車，當其行近行人穿越道時，應降低車速確認有無行人，若有行人正在通過應停讓後再行通過，但陳男捨此不為、直接左轉進入行人穿越道，因而肇事導致行人受傷，其應注意、能注意而未注意的過失相當明顯。

    法官強調，吊扣駕照1年，屬羈束處分，並無裁量空間，尚難只因陳男個人緣故而給予免罰。陳男主張吊扣駕照將使他工作不便，致經濟及生活不便、不保生計，無從據以撤銷原處分。陳男違規屬實、裁罰無違誤，主張為無理由，給予駁回。

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