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    外交官呂志堅性騷判休職3年 上訴稱「已受洗」求輕判駁回

    懲戒法院駁回呂志堅上訴。（記者吳昇儒攝）

    懲戒法院駁回呂志堅上訴。（記者吳昇儒攝）

    2025/06/29 16:24

    〔記者吳昇儒／台北報導〕前駐南非代表處副參事呂志堅於2022年至2023年間，被女下屬指控利用公務上權勢及機會進行性騷擾。監察院彈劾呂志堅後將其移送懲戒，一審判呂休職3年。呂男不服上訴，認為已受宗教洗禮，且戮力拓展我國外交請求輕判。二審法官審酌後，認為原判決已說明量處懲戒處分輕重考量，並無未逾法律規定範圍及比例原則，駁回上訴。

    前駐南非代表處副參事呂志堅被控在代理大使館務前，就曾抱住女下屬，代理大使館務期間更在健身房抱住女下屬，更向工作人員聲稱對方是「my wife（我的老婆）」，也在司機面前稱該女下屬是「my girlfriend（我的女友）」；還在按摩店與被害女下屬共處一個房間，要對方接受脫衣按摩。

    呂男的行為讓被害女子感到不舒服，卻因畏於其官階及身分、權勢，擔心提出申訴後，影響辦公室氣氛與後續的工作，只能隱忍。

    監察院查出，呂男卸下館務代理後，仍在駐處館內及辦公室內再度擁抱被害女子，對方無法忍受，便趁其休假返國時，傳訊息給呂，清楚說明對其行為、言行感到不舒服及害怕；但呂志堅卻只回傳1個拇指比讚的貼圖，讓被害人心生畏懼，直接向駐處提出申訴。外交部接獲申訴後，申評會最終決議，呂志堅性騷擾成立。

    而呂志堅接受監察院調查時坦承行為失當，卻辯稱擁抱是基於禮貌、開玩笑，並無踰矩想法。監察院決議彈劾呂志堅，並將他移送懲戒法院審理。

    懲戒法院一審判決認定，呂志堅利用職權對下屬為逾越分際的違法行為，長達9個月，損害其職位尊嚴及政府國際形象的程度非輕，考量他坦承違失及其以往工作績效，判決休職，期間3年。

    呂志堅不服判決提起上訴，表示自己犯後坦承犯行，9個月內僅犯4次，且已接受宗教受洗，懺悔前非等，當時因急於處理父母醫療安養事宜才先已貼圖回覆被害女子，事後打算致歉；此外，自己多年來戮力拓展我國外交關係，屢獲嘉勉，加上需照顧兩名在學子女及失智雙親，原判決不符比例原則，希望能獲得輕判。

    懲戒法院二審法官認為，原判決已說明量處懲戒處分輕重考量，並無未逾法律規定範圍及比例原則，駁回上訴。

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