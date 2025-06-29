「台南彭于晏」帥警遭爆辦案睡他人女友 男警否認、二分局調查

有台南彭于晏帥警之稱的南市二分局黃姓男警員，遭爆料利用辦酒駕案睡當事人的女友，黃男否認有跟女方發生關係。市警二分局為求毋枉毋縱、立案調查。（資料照，民眾提供）

2025/06/29 15:58

〔記者王俊忠／台南報導〕有「台南警界彭于晏」之稱的南市二分局黃姓男帥警，近日遭爆料在偵辦1件情侶酒駕案時，將男被告抓到派出所，卻在下班後自己跑到旅館睡男被告的女朋友，事件曝光後南市警二分局接獲反映即立案調查。據了解，黃員初步否認利用權勢與女方發生性關係，只有到女方房間聊天及上廁所。

黃姓帥警是警專37期畢業，從警4年多靠著出色的查案績效考上警大二技，有很大機會更上層樓擔任巡官；因為他外型出色，曾在取締酒駕案時被網友拍下po網、盛讚是彭于晏版的帥警，有望成為警界明日之星。

請繼續往下閱讀...

不過人紅、是非似也跟著來，黃員近日遭到爆料指有1對高雄的情侶到台南遊玩，6月22日凌晨2點許騎車時，被黃員取締酒駕，這對情侶被帶回派出所，過程中女方先回旅館休息，黃員在偵辦酒駕男案後竟隻身前往旅館房間，與涉酒駕男的女友私會。

酒駕男事後得知黃員趁他被銬在警局時，跑到旅館去睡了女友，不滿綠帽罩頂，憤而向媒體爆料，南市警二分局接獲媒體查證，督察組緊急立案調查。

據了解，黃員在下班後離開派出所，在派出所附近1家旅館恰巧遇到酒駕男的女友，兩人進入房間內聊天及上廁所。黃員否認利用權勢、更否認與女方發生關係。

對此，有資深員警認為，身為警察辦案、查緝犯罪，與案件被告當事人或關係人的互動連絡，須掌握適切的分際，不宜有過多私下互動。若真的是私下純聊天，沒發生什麼事，卻被爆料傳得難聽，影響到自己的聲譽與未來公職仕途，就很不值了！

南市警二分局強調，對於黃員案，二分局立即成立專案小組介入調查，秉持警紀警辦、毋枉毋縱，若員警有涉違法情事，將依法嚴懲絕不寬貸，展現淨化團隊維護警譽之決心。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法