傻眼！台74線撞車3人棄車逃下匝道 網友：這是台中日常嗎？

台中阮姓移工昨天開車載2名友人，行經台74線太平中山路匝道，不慎撞上前方鄭姓男子的休旅車，不料3人疑似是逃逸移工，當場棄車逃逸。（記者陳建志翻攝）

2025/06/29 15:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中市1名阮姓移工，昨天下午2點多開車行經台74線快速公路太平中山路匝道時，因前方車流回堵煞車停等，卻不慎撞上前方鄭姓男子（46歲）駕駛的休旅車，不料車上連同阮男3人，卻棄車狂奔下匝道，剛好在匝道旁大樓有民眾目睹拍下，發文問：「請問這是台中日常嗎？」，警方表示，目前已聯繫上阮姓車主，表示昨天車子是由阮姓友人所開，警方懷疑車上3人是逃逸移工，目前循線追緝中。

這起車禍發生在昨天下午2點8分左右，當時越南籍阮姓移工，開著阮姓同鄉的自小客車，行經台74線快速公路太平往大里方向25.3K處，排隊要下太平中山路匝道，阮男疑因未保持安全車距，煞車不及車頭撞上前方鄭姓男子（46歲）駕駛的休旅車車尾。

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不料，阮男和車上2名乘客，事故發生後不是留在現場等警方來處理，卻打開車門下車往匝道狂奔，不但被撞的鄭姓男子（46歲）傻眼，一旁大樓有民眾目擊也拍下影片發文，表示剛好到同事家玩，突然看到好幾個人陸續從台74線上跑下來，請問這是台中日常嗎？

太平分局警方獲報到場時，阮男等3人已經逃逸無蹤，警方請拖吊車將車子載回警局，再依車籍資料連絡上越南籍阮姓車主，阮男表示車子昨天借給阮姓友人，警方要求他聯絡阮男來處理，不過阮男至今未現身，警方懷疑車上3人都是逃逸移工。

警方表示，開車的阮男涉違反「道路交通管理處罰條例」第62條第1項，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置逃逸，處1000至3000元罰鍰；並吊扣駕駛執照1個月至3個月，將依法開罰並追緝3人下落。

台中阮姓移工昨天開車載2名友人，行經台74線太平中山路匝道，不慎撞上前方鄭姓男子的休旅車，不料3人疑似是逃逸移工，當場棄車逃逸。（記者陳建志翻攝）

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