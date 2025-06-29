為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    警車被質疑違規闖越平交道 礁溪警方澄清真相

    1輛警車昨晚穿越頭城鎮吉祥路平交道小巷路口，遮斷桿剛好放下，被質疑是否有闖越平交道。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」

    1輛警車昨晚穿越頭城鎮吉祥路平交道小巷路口，遮斷桿剛好放下，被質疑是否有闖越平交道。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」

    2025/06/29 13:44

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣警局1輛警車昨晚7點多穿越頭城鎮吉祥路平交道的小巷路口，遮斷桿剛好放下，經保全拉起遮斷桿，讓警車倒車駛出。目擊者質疑這樣算闖越平交道嗎？礁溪警分局今天（29日）回應，警車行經此處時，遮斷桿還未放下，否認有違規情事。

    據了解，頭城鎮吉祥路平交道有2處遮斷桿，1處是吉祥路通過鐵軌的道路兩側，另1處在吉祥路通往路旁小巷路口，這處並未經過鐵軌，但火車行經平交道前，2處遮斷桿同步放下。

    昨晚有人目擊，頭城鎮吉祥路平交道遮斷桿放下時，一輛警車從吉祥路駛入路旁小巷，進入小巷後，遮斷桿剛放下，現場保全見狀，趨前拉起遮斷桿，警車才倒車駛出，目擊者把拍攝畫面PO上網，質疑警車是否有闖越平交道。

    礁溪警分局澄清，事發當時，同仁執行公務駕駛警車行至吉祥平交道路口，平交道閃光燈亮起時，吉祥路與小巷口的遮斷桿還未降下，但基於安全考量，通過後旋即停車，由保全協助離開平交道，沒有違規情事，後續將教育所屬人員恪守交通規則。

    事發地點在頭城鎮吉祥路通往路旁的小巷路口。（紅圈處）（圖由讀者提供）

    事發地點在頭城鎮吉祥路通往路旁的小巷路口。（紅圈處）（圖由讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播