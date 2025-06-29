警車被質疑違規闖越平交道 礁溪警方澄清真相

1輛警車昨晚穿越頭城鎮吉祥路平交道小巷路口，遮斷桿剛好放下，被質疑是否有闖越平交道。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」

2025/06/29 13:44

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣警局1輛警車昨晚7點多穿越頭城鎮吉祥路平交道的小巷路口，遮斷桿剛好放下，經保全拉起遮斷桿，讓警車倒車駛出。目擊者質疑這樣算闖越平交道嗎？礁溪警分局今天（29日）回應，警車行經此處時，遮斷桿還未放下，否認有違規情事。

據了解，頭城鎮吉祥路平交道有2處遮斷桿，1處是吉祥路通過鐵軌的道路兩側，另1處在吉祥路通往路旁小巷路口，這處並未經過鐵軌，但火車行經平交道前，2處遮斷桿同步放下。

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昨晚有人目擊，頭城鎮吉祥路平交道遮斷桿放下時，一輛警車從吉祥路駛入路旁小巷，進入小巷後，遮斷桿剛放下，現場保全見狀，趨前拉起遮斷桿，警車才倒車駛出，目擊者把拍攝畫面PO上網，質疑警車是否有闖越平交道。

礁溪警分局澄清，事發當時，同仁執行公務駕駛警車行至吉祥平交道路口，平交道閃光燈亮起時，吉祥路與小巷口的遮斷桿還未降下，但基於安全考量，通過後旋即停車，由保全協助離開平交道，沒有違規情事，後續將教育所屬人員恪守交通規則。

事發地點在頭城鎮吉祥路通往路旁的小巷路口。（紅圈處）（圖由讀者提供）

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