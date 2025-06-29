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    疑躲艷陽於陰影處停等紅燈罰不罰？ 苗警：未影響通行不構成違停

    苗栗縣1名女機車騎士，疑為躲避艷陽，而於陰影處靠右停等紅綠燈，惟苗栗警方認為，因他車仍可於車道通行，尚未構成違規停車要件。（圖由民眾提供）

    苗栗縣1名女機車騎士，疑為躲避艷陽，而於陰影處靠右停等紅綠燈，惟苗栗警方認為，因他車仍可於車道通行，尚未構成違規停車要件。（圖由民眾提供）

    2025/06/29 13:22

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕天氣炎熱，苗栗縣1名女騎士行經苗栗市建中地下道時停在陰涼處停等紅燈，被後方汽車行車紀錄器拍下PO網，還標註「吸血鬼停在那種地方，真的是找S」，引發網友熱烈討論，有網友直批「太誇張了！」；經苗栗縣警局苗栗分局檢視影像後，發現影像內重機車騎士疑為躲避艷陽，而於陰影處靠右停等紅綠燈，惟他車仍可於車道通行，尚未構成違規停車要件。

    此影片PO網後，引發網友熱烈討論，有網友直呼「快檢舉」，還有網友直批「這太誇張了！」「路不寬還這樣躲，後面若是撞上，運氣好去醫院吹冷氣，運氣不好去殯儀館吹冷凍」、「她最聰明，大家智商沒她高」，「抱歉，這是台灣的兩輪特有種」。

    苗栗警分局今（29）日呼籲，雖然夏季天氣炎熱，機車騎士仍應依照規定騎到停等區等候，切莫於車道暫停；若駕駛人任意暫停於車道而造成交通意外，仍須負擔肇事民刑事責任。機車騎士若為了躲在陰影下而任意停等道路上，可能會因後方來車沒有注意到而被撞上，甚至影響其他駕駛之安全，應遵守交通規則。

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