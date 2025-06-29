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    桃園市區公車深夜「開上」安全島 擋風玻璃碎裂、駕駛擦傷送醫

    黃姓司機駕駛營業大客轉彎時不慎撞上安全島，擋風玻璃碎裂。（記者李容萍翻攝）

    黃姓司機駕駛營業大客轉彎時不慎撞上安全島，擋風玻璃碎裂。（記者李容萍翻攝）

    2025/06/29 13:20

    〔記者李容萍／桃園報導〕1輛桃園客運「302路線公車」桃園- 高鐵桃園站（經大竹）市區公車，昨（28）日晚間11點許行經桃園市中壢區領航北路四段與航青路二段口左轉時，不慎自撞安全島，造成黃姓司機左手擦傷，安全島及交通號誌也因此受損，所幸車上僅搭乘客1名，未受傷自行離去。黃姓司機酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

    中壢警分局交通中隊晚間獲報，中壢區領航北路與航青路口有交通事故發生，經調查，51歲黃姓司機駕駛市區公車於左轉時自撞安全島，造成車頭嚴重受損車窗破裂，黃男左手輕微擦傷，安全島及交通號誌受損。車上僅搭乘客1名，未受傷自行離去。

    該乘客飽受驚嚇，事後也在社群平台PO文表示，「晚上和同事在南崁吃火鍋，用晚餐我搭桃園客運302路公車回青埔，車上只有我一位乘客，沒想到在領航北路司機左轉直接衝撞安全島。解鎖了一項我人生重要的成就」。

    中壢警分局長林鼎泰表示，駕駛人應隨時保持注意力集中，尤其營業用車關係乘客與用路人安全，不可疲勞駕駛或精神渙散，以免釀成事故。提醒駕駛人遵守交通規則、確保行車安全，共同營造安全道路環境。

    黃姓司機駕駛營業大客轉彎時不慎撞上安全島。（記者李容萍翻攝）

    黃姓司機駕駛營業大客轉彎時不慎撞上安全島。（記者李容萍翻攝）

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