暑假快到了！消防署籲防範孩童玩火 旅遊注意居家用電安全

暑假將至，消防署呼籲家長防範家中孩童玩火。（圖由消防署提供）

2025/06/29 13:18

〔記者陸運鋒／新北報導〕國中、小及高中再過2天就要放暑假，許多家庭也開始安排旅遊計畫，消防署提醒，孩童容易因為好奇而玩火，無論在家或外出，都要注意消防安全，不論是用火、用電，都需從小建立正確的安全意識及防火教育。

消防署統計，2022至2024年全國共發生建築物火災1萬5387件，其中住宅火災就高達1萬1014件，占整體約71.6％，更導致360人死亡、591人受傷，另外，起火原因前3名分別是電氣因素占40.1％、爐火烹調占28.0％及遺留火種占20.3％。

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此外，同期間也有93件火災是因為孩童玩火所導致的，也造成9人死亡、5人受傷，凸顯防範孩童玩火的議題不可輕忽。

消防署指出，旅遊出門前務必確認及檢查以下事項：1、關閉瓦斯爐具、液化石油氣容器（如：瓦斯桶）或天然氣，2、拔除不必要的電器插頭，減少電氣短路或過熱風險，3、關閉電源總開關（如不影響必要設備），減少待機電器耗電與起火風險，4、確認家中火災警報器運作正常，能即時示警，5、平時與鄰居建立友好關係，萬一發生緊急狀況時能相互聯絡。

消防署也呼籲，暑假期間孩童在家時間變多，無論居家或外出住宿旅館，請家長提高警覺，加強小孩的防火觀念教育與日常照顧，提醒以下幾點：

1、別讓孩子單獨留在家裡、廚房或旅館，並養成遠離「會熱的物品」3大步的習慣。

2、將打火機、點火槍等點火器具妥善收放在兒童無法取得的地方或上鎖。

3、教導孩童正確防火知識，認識火的危險性，並明確禁止孩子隨意點火或模仿用火的行為。

4、多花時間陪伴孩童，減少因好奇或無聊引發玩火行為。

5、若發現孩童有玩火行為，應立即導正並避免再次發生。

消防署提醒旅遊出門前，務必確認及檢查事項。（圖由消防署提供）

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