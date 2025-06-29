台中阿嬤級車手落網打「賺點生活費」悲情牌 警斥「害人家破人亡」

警方當場阿嬤級的林姓車手。（警方提供）

2025/06/29 12:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市65歲林姓婦人當車手面交詐款時當場遭逮捕，面對警方詢問竟打悲情牌辯稱「我只是想賺個生活費」，警方當場怒斥：「妳會害人家破人亡知道嗎！」而這起案件是一名6旬婦人深陷假投資陷阱，損失金額高達86萬元，還差點再交出80萬，幸好及時察覺報警，才沒讓老本被騙光。

台中市第二分局今天說明案情指出，60歲陳姓婦人今年3月份陷入假投資詐騙集團假冒「專業投資顧問」騙局，對方聲稱擁有內線消息可帶進股市穩賺不賠，誘導加入虛構投資平台，陳婦一開始深信不疑，透過匯款與面交方式，陸續交出86萬元。

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詐騙集團得手後仍不罷休，近日再度聯繫陳婦，編造其操作錯誤導致「公司虧損」的理由，要求賠償200萬元，甚至謊稱已先代墊33萬元，以苦肉計企圖逼迫陳婦付款，陳婦這才驚覺有異，冷靜報警處理，該分局立人派出所獲報後立即成立專案小組，請陳婦假意答應面交80萬元，將對方約到其住處面交。

警方則事先佈下天羅地網在被害人家中周邊埋伏，果然順利逮捕前來取款的林姓女車手，查扣作案用手機、假收據等證物，但讓人震驚的是，這名取款車手竟是65歲的阿嬤級婦人，年紀甚至比被害人還大，她當場被捕後還大打悲情牌辯稱「只是為了賺點生活費」，但員警嚴肅痛：「妳這樣是同流合污，會害人家家破人亡！」

經查，林婦是詐騙集團的成員，負責實地面交金錢，全案詢後依詐欺及洗錢防制法移送台中地檢署偵辦，檢方以有共犯在逃，向法院聲押獲准，並持續向上溯源追查詐騙網絡。

第二分局長鍾承志強調，「穩賺不賠＝穩穩被騙！」 投資詐騙話術五花八門，凡遇「內線消息」、「專人帶單」、「低風險高報酬」，都是詐騙常見陷阱，請勿輕信來路不明的投資邀約，任何操作請先查證，有疑問請撥打165反詐騙專線或報警求助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣作案用手機、假收據等證物。（警方提供）

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