毒蟲悠遊卡餘額不足無法搭捷運 隨機偷機車意外被警查獲毒品

警方在趙男租屋處內查獲毒品吸食器與殘渣袋。（記者王冠仁翻攝）

2025/06/29 12:46

〔記者王冠仁／台北報導〕曾經涉及多起毒品、竊盜案件的趙姓男子，某次搭乘台北捷運來到台北市南昌公園，事後想要返家，卻發現身上的悠遊卡餘額不足；他身上沒錢，竟動起歪腦筋，隨機在路邊將一台鑰匙沒拔的機車騎走。警方以車追人，近期循線到他位於新北市竹圍的租屋處逮人，員警一進門就在他的茶几上見到安非他命吸食器與殘渣袋，當場將他逮捕。

警方調查，47歲趙姓男子過去曾經涉及多起竊盜、毒品案件，出獄後四處打零工維生，平時則在新北市竹圍租屋居住。上月底，他從租屋處騎機車到台北捷運竹圍站，搭乘捷運到古亭站後下車，出站後四處溜搭，疑似在尋找行竊目標。

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事後趙打算返家，卻發現自己的悠遊卡餘額不足，也沒有現金；他動起歪腦筋，在南昌公園附近四處查看，發現一輛鑰匙沒拔的機車後逕自將車偷騎走，一路騎回台北捷運竹圍站附近停放，在徒步走去自己原本的機車停車處再騎車返家。

機車車主發現愛車遭竊後報警，警方立刻調閱監視器畫面追查，發現車主的機車被騎去竹圍。不過由於竊賊到竹圍站後徒步離去，監視器畫面有斷點，警方耗費數週，逐一過濾竹圍站週邊的監視器畫面，最終鎖定趙男涉有重嫌。

警方近期持搜索票，前往趙男的竹圍租屋處逮人，員警一進門就見到他桌上有毒品吸食器與殘渣袋。趙見無法狡辯，警方最終將他依毒品、竊盜罪嫌送辦。

據悉，警方曾追問趙，當天前往古亭站的原因，但他不願吐實，聲稱只是閒晃、找朋友；警方懷疑他可能在尋找行竊目標，目前正擴大清查他有無涉及其他竊案。

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趙嫌將偷來的機車隨意棄置在竹圍站旁。（記者王冠仁翻攝）

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