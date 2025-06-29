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    台中青春專案臨檢夜店一條街80件酒駕 最扯藉口「女友吐我嘴裡」

    警方啟動青春專案到夜店臨檢。（警方提供）

    警方啟動青春專案到夜店臨檢。（警方提供）

    2025/06/29 12:24

    〔記者許國楨／台中報導〕暑假即將開始，台中市警方昨晚到今天凌晨啟動青春專案，到南屯區夜店一條展開突擊臨檢，除檢視業者針對顧客，需提供身分證留檔的「過卡辨識身分」機制是否落實，有鑑於今年迄今在周遭已查獲80件酒駕，還曾出現「女友吐到我嘴裡」最扯藉口，警方也同步取締酒駕，展現打擊犯罪、守護青少年。

    台中市第四分局、少年隊、警犬隊、保大等單位，昨晚10時許至今天凌晨1時許，執行青春專案臨檢勤務，由副局長林逢泉率隊動員577名警力，同步針對120處青少年深夜易聚集夜店、網咖、KTV等展開大規模臨檢，除出動警犬加強毒品查緝，並邀集業者共同簽署保護青少年協議，攜手打造安全營業環境，避免未成年於深夜時段逗留在外。

    期間，第四分局也針對轄內夜店一條街業者，是否落實入場「過卡辨識身分」機制，透過嚴格門禁制度，逐一確認入場者身分，藉此保障消費者夜間休閒安全，而業者推動該機制後，已在本月初、中旬破獲兩起竊盜案，查獲彭男、陳男在夜店包廂內，行竊現金、手機、行動電源、香菸等案件，顯見該機制對於維護社會治安有幫助。

    另經統計，今年1月迄今，在夜店周邊查獲酒駕案件計80件，其中不乏年輕人酒駕推託的誇張卸責藉口，先前一名24歲男子與女友從夜店散場後共乘機車返家攔下盤查，儘管男子堅稱「完全沒喝酒」，卻辯解女友將酒精與嘔吐物強吐入口中，擔心因此影響酒測。

    警方一時語塞忍不住回問：「她……吐很多嗎？」男子竟神情嚴肅、誠懇點頭：「真的很多！我全吞下去了！」全場陷入三秒靜默的尷尬氛圍後，結果酒測值達0.24毫克，且男子係10年內再犯酒駕行爲，依道交條例處最高9萬元以下罰鍰；有鑑於此，市警局表示，暑假期間將持續加強夜間巡邏與酒駕取締，展現打擊犯罪、守護青少年堅定決心。

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    警方出動警犬加強毒品查緝。（警方提供）

    警方出動警犬加強毒品查緝。（警方提供）

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