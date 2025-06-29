夫妻吵架抱嬰幼兒下車 警方開罰越區通報關切

一名男子駕車搭載妻兒，途經新北市三重，因夫妻吵架，妻子憤而抱兩名嬰幼兒下車（見圖），三重警分局依法開罰，跨區通報宜蘭警方後續關切。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/29 11:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名男子駕車搭載妻子、兩名嬰幼兒，駕車途經新北市三重，疑因細故吵架，駕駛憤而怒拍妻子懷中的嬰兒，妻子氣得下車，抱走另名幼童離去，全程被前方車輛行車紀錄器拍下、PO網，三重警分局雖未接獲報案，網路巡邏發現，已對駕駛祭出最高4800元罰鍰；據了解，駕駛在妻子抱兩名幼兒下車後，也下車勸回，一家返回宜蘭，新北警方轉報宜蘭警方，了解是否提出家暴或列管高風險家庭。

據了解，這起當街開車門下車違規，發生在28日凌晨零時許，當時案發車輛行經三重區正義北路，疑因夫妻細故吵架，男子憤而毆打副駕駛座的妻子懷中的嬰兒，妻子憤而下車，一手抱嬰兒、一手抱起幼童下車。

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路人見狀嚇傻，擔心安危，前方駕駛的後行車紀錄器拍下全程PO網，三重警分局雖未獲報，網路巡邏發現，依汽車駕駛人臨時停車時，乘客未依規定開啟車門因而肇事者，處汽車駕駛人二千四百元以上四千八百元以下罰鍰；警方也呼籲，駕駛或乘客下車時，應選擇適當處所開啟車門，避免造成意外。

據了解，案發車輛駕駛事後停車，勸妻子帶兩幼兒上車，開回宜蘭，新北警分局除開單，也轉報宜蘭警方，後續關懷提供協助。

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一名男子駕車搭載妻兒，途經新北市三重，因夫妻吵架，妻子憤而抱兩名嬰幼兒下車，被前方駕駛拍下PO網，三重警分局依法開罰，跨區通報宜蘭警方後續關切。（記者吳仁捷翻攝）

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