確保遊客安全與居民安寧 白河警暑假加強稽查

暑假將屆，白河警方將於白河、東山山區加強交通違規稽查，保障遊客安全，維護居民寧靜生活品質。（圖由警方提供）

2025/06/29 12:15

〔記者王涵平／台南報導〕暑假將屆，白河警方將於白河、東山山區加強交通違規稽查，保障遊客安全，維護居民寧靜生活品質。

白河、東山、六甲地區市道172、174及175線，串聯嘉義中埔、台南關子嶺，沿線有東山咖啡、曾文水庫、小瑞士以及西拉雅國家風景區各大景點，平時即會吸引吸引各地遊客前往。

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白河分局交通組統計，今年1月至6月執行山區路檢及監警環聯合稽查工作，累計舉發汽機車違規改裝、無照駕車、酒後駕車及使用問題車牌等惡性違規207件；舉報汽機車涉違規改裝設備經車籍地監理站召回臨時檢驗共125輛次；改裝排氣管衍生噪音經環保局召回檢測共374輛次。此外，4月起強化移動式測速工作，累計取締超速違規53件。

警方表示，暑假時逢年輕朋友考領駕照、購車潮，提醒初領駕照族群，駕車上路非兒戲，山道更不是練車場，必須同時掌握「車況、路況與時速表」，絲毫疏忽閃失都可能造成彼此一輩子的傷害，絕對不像電玩遊戲般無止盡「Restart！」也提醒家長務必善盡車輛管理責任、引導少年從事正當休閒，切勿縱容孩子無照駕車，依據道路交通管理處罰條例第21條第6項規定，汽機車所有人允許無駕照者駕車，會處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣車牌1個月至6個月。

警方指出，考量山區道路蜿蜒起伏，為提升駕駛人注意力、自我管理車速與守法程度，將持續加強沿線巡邏、聯合稽查、路檢以及移動式取締超速等交通執法工作。

暑假將屆，白河警方將於白河、東山山區加強交通違規稽查，保障遊客安全，維護居民寧靜生活品質。（圖由警方提供）

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