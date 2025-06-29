為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    確保遊客安全與居民安寧 白河警暑假加強稽查

    暑假將屆，白河警方將於白河、東山山區加強交通違規稽查，保障遊客安全，維護居民寧靜生活品質。（圖由警方提供）

    暑假將屆，白河警方將於白河、東山山區加強交通違規稽查，保障遊客安全，維護居民寧靜生活品質。（圖由警方提供）

    2025/06/29 12:15

    〔記者王涵平／台南報導〕暑假將屆，白河警方將於白河、東山山區加強交通違規稽查，保障遊客安全，維護居民寧靜生活品質。

    白河、東山、六甲地區市道172、174及175線，串聯嘉義中埔、台南關子嶺，沿線有東山咖啡、曾文水庫、小瑞士以及西拉雅國家風景區各大景點，平時即會吸引吸引各地遊客前往。

    白河分局交通組統計，今年1月至6月執行山區路檢及監警環聯合稽查工作，累計舉發汽機車違規改裝、無照駕車、酒後駕車及使用問題車牌等惡性違規207件；舉報汽機車涉違規改裝設備經車籍地監理站召回臨時檢驗共125輛次；改裝排氣管衍生噪音經環保局召回檢測共374輛次。此外，4月起強化移動式測速工作，累計取締超速違規53件。

    警方表示，暑假時逢年輕朋友考領駕照、購車潮，提醒初領駕照族群，駕車上路非兒戲，山道更不是練車場，必須同時掌握「車況、路況與時速表」，絲毫疏忽閃失都可能造成彼此一輩子的傷害，絕對不像電玩遊戲般無止盡「Restart！」也提醒家長務必善盡車輛管理責任、引導少年從事正當休閒，切勿縱容孩子無照駕車，依據道路交通管理處罰條例第21條第6項規定，汽機車所有人允許無駕照者駕車，會處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣車牌1個月至6個月。

    警方指出，考量山區道路蜿蜒起伏，為提升駕駛人注意力、自我管理車速與守法程度，將持續加強沿線巡邏、聯合稽查、路檢以及移動式取締超速等交通執法工作。

    暑假將屆，白河警方將於白河、東山山區加強交通違規稽查，保障遊客安全，維護居民寧靜生活品質。（圖由警方提供）

    暑假將屆，白河警方將於白河、東山山區加強交通違規稽查，保障遊客安全，維護居民寧靜生活品質。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播