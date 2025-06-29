差1秒就撞上！宜蘭學童疑闖紅燈狂奔過馬路 駕駛急煞驚險畫面曝

宜蘭市復興路與文化路口，26日下午有名學童（紅圈處）疑闖紅燈狂奔過馬路，差點被直行車輛撞上。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

2025/06/29 11:58

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市復興國中旁路口，有輛休旅車違規臨停，讓背著書包小孩下車，小朋友沿著斑馬線疑闖紅燈狂奔穿越馬路，1名駕駛人開車經過時差1秒鐘就撞上，驚險畫面被行車紀錄器拍下，事後上網PO文說，「小朋友，你不怕，我很怕」，引起網友熱議。

1名駕駛人26日下午1點多開車行經復興國中旁的宜蘭市復興路與文化路口，當時綠燈直行，不料，1名背著書包學生冷不防竄出，疑似闖越紅燈穿越馬路，駕駛人及時踩煞車才沒有撞上。

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駕駛人將行車紀錄器拍下的影片上網，直指「小朋友，你不怕，我很怕，你的爸爸媽媽更怕，不知道學校可以加強宣導嗎？」。網友留言回應，「應該拿這影片給學校宣導，真的太恐怖了」、「老師要教過馬路要看燈號呀」、「他有帝王條款，怕的應該是你才對。」

宜蘭警方今天（29日）指出，事發當時，PO文中的駕駛人沿著宜蘭市復興路往宜蘭縣立文化中心方向行駛，行經復興路與文化路口遇學童闖紅燈穿越馬路，險釀交通事故，調閱路口監視器畫面，發現1輛自小客車違規在路口臨停讓學童下車，學童不遵守號誌違規闖越馬路。

警方通知車主到案說明，依違反道路交通管理處罰條例第55條、78條舉發在案，分別可處300元以上600元以下與500元罰鍰。宜蘭警分局呼籲家長接送小孩應擇適當地點停車，行人穿越馬路務必遵守標誌、標線、號誌指示，維護自身安全。

小朋友（圓圈處）在宜蘭市復興路與文化路口下車後準備過馬路。（圖由警方提供）

小朋友沿著斑馬線穿越復興路。（圖由警方提供）

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