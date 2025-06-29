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    黃牌重機超載猛撞前車 騎士坦承聊天未注意

    蔡男騎乘黃牌重機，超載妻小，高速衝撞停等紅燈的轎車。（記者吳仁捷翻攝）

    蔡男騎乘黃牌重機，超載妻小，高速衝撞停等紅燈的轎車。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/06/29 11:52

    〔記者吳仁捷／新北報導〕蔡姓男子昨天下午騎乘黃牌重機，搭載妻子及兩名幼女等四人，途經捷運新埔站附近路口，直接撞上前方停等紅燈的轎車，蔡妻及幼女紛紛彈飛，蔡妻還飛過轎車墜地，警、消到場，將受傷一家四口送醫，遭撞轎車車尾半毀。警方初判，蔡男超載且當時與家人聊天，未注意車前狀況，除吃上罰單，還要賠償可觀修車費用。

    警察局海山分局28日下午4時獲報，板橋區文化路、陽明街口發生交通事故，當時33歲蔡姓騎士搭載同年妻子林女、兩名幼兒三名乘客共四人，沿著文化路行駛，疑未注意車前狀況，沒剎車就猛撞前方停等紅燈的白色轎車，猛烈撞擊聲響，嚇壞路過民眾，目睹機車上乘客彈飛，其中一名女子還飛過遭撞轎車車頭才墜落。

    民眾見狀報案，警方到場將肇事騎士、受傷乘客共四人都送醫，到院檢出全身擦挫傷，但幸無生命危險，但遭撞轎車車尾半毀，後車窗玻璃破碎、後保險桿、車尾都嚴重受損。

    警方初步了解，肇事蔡男騎乘大型黃牌重型機車，附載林女及2名幼兒，沿文化路二段往土城方向行駛。行經事故地點時，疑未注意車前狀況，沒煞車情況下，追撞前方停等紅燈的簡女駕駛的轎車。

    警方事後對蔡男及簡女酒測，均無酒精反應，蔡男坦承騎車時跟家人聊天，沒注意車前狀況；警方過濾監視器，發現肇事蔡男沒剎車高速猛撞，導致他的黃牌機車及對方轎車都受損，肇事責任歸屬，仍待調查釐清。

    另警方針對大型重機違規超載情形，依違反道路交通管理處罰條例機車附載人員或物品未依規定者」摯單舉發，對蔡男處以600元罰鍰。

    停等紅燈的轎車無辜被撞，車尾嚴重受損。（記者吳仁捷翻攝）

    停等紅燈的轎車無辜被撞，車尾嚴重受損。（記者吳仁捷翻攝）

    蔡男子騎乘黃牌重機撞轎車，機車受損。（記者吳仁捷翻攝）

    蔡男子騎乘黃牌重機撞轎車，機車受損。（記者吳仁捷翻攝）

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