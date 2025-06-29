偽造身分證銷售生基位涉詐 判刑2月

基隆地院近日審結，依行使偽造私文書罪，判處林男有期徒刑2月。（記者吳昇儒攝）

2025/06/29 11:39

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子林宜峰為銷售生基位，竟於去年3月25日修改身分證，改名為「林明宇」，並向蔡姓男子表示，他認購後可幫其高價出售牟利。事後，林男並未履約，蔡男懷疑遇詐，報警逮人。檢察官認為，雙方已達成和解，詐欺部分，並未構成；偽造身分證部分，則依法起訴。基隆地院近日審結，依行使偽造私文書罪，判處林男有期徒刑2月。

檢警調查，林宜鋒明知「林明宇」非其本名，卻利用手機P圖軟體變造自己的國民身分證，將上面的姓名、出生年月日、統一編號、父親、母親、配偶、住址等欄位通通變更，隨後印成紙本，再利用「林明宇」名稱向蔡姓男子推銷生基位。

請繼續往下閱讀...

蔡男向檢警宣稱，當時林男銷售福壽園生基位時，宣稱會幫忙低買高賣，藉此賺取當中差價，沒想到買了之後，卻沒有幫忙出售。

林男則向檢察官表示，並沒有允諾蔡男要幫忙高價出售，且事後已經賠償蔡男10多萬元。

檢察官偵訊後認為，無法證明林男曾允諾要幫忙高價出售蔡男手中生基位，且蔡男也有取得12個生基位，雙方更已完成和解，故詐欺部分予以不起訴處分；但林男利用偽造身分證取信蔡男部分，已經涉犯行使偽造私文書罪，依法將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後認為，林男與蔡男締結契約，卻持偽造印章、偽造簽名、印文，顯然違反締約交易常態，考量雙方已經達成和解，林男應已知悔悟。故依其犯行使偽造私文書罪部分，判處有期徒刑2月，得易科罰金6月。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法