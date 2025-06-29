保清譽！被檢舉長期開黃腔、恐嚇學生 苗栗教師怒求償勝訴

遭檢舉長期開黃腔、大罵、恐嚇學生，老師請求賠償慰撫金勝訴。圖為苗栗地院。（資料照）

2025/06/29 11:36

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣某國中一位教師被學生向教育部國教署檢舉，指稱該教師上課開黃腔，甚至有性暗示的手勢，多次大罵學生，還以拍桌摔打教室內用品及甩門等行為恐嚇學生等等。教師認為調查曠日廢時，導致名譽受損、精神痛苦，向學生提告求償，苗栗地院法官依調查小組訪談學生記錄，判教師勝訴，投訴學生及法定代理人須賠償該教師5萬元；全案可上訴。

該名教師主張，因投訴案接受調查，導致其名譽受損，引發精神痛苦，包括焦慮及生活困擾，且接受各種調查曠日廢時，對認真課堂管理該名教師乃精神折磨，因而請求賠償慰撫金5萬元。

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判決書記載，投訴教師向國教署民意信箱投訴後，苗栗縣政府要求該師任教學校對該名教師進行調查，經校安通報事件對學生口頭約談調查紀錄，8位學生稱該名教師不會開黃腔、5位學生則說該名教師於授課時講到生殖單元時鮮少開黃腔，另有1位學生表示感到不舒服。性別平等教育委員會報告作出結論為「上課言行純屬正常講述，查無開黃腔的行為更無長期開黃腔行為之實」。

另外，判決書記載，校安通報事件針對該名教師「在上課過程中是否讓你感覺曾有情緒失控的狀況？是否曾有拍打桌子、大聲吼叫、或用力甩門的狀況」？雖有8名學生答稱「上課太吵會拍打講桌或黑板」、3名答稱「分組口頭報告太差（拍打講桌或大聲斥責）」。不過法官指出，該名教師行為目的為維持教學秩序和教育活動正常進行之必要管教行為，而不構成「不當管教」。

苗栗縣各級學校產業工會昨晚也發出聲明，指出該名教師「為了證明自己的清譽及老師的尊嚴，向法院提起民事訴訟，要求損害賠償一審勝訴，被告須賠償五萬元，這五萬元或許連付律師費都不夠，但捍衛老師的尊嚴這件事，不是金錢可以衡量的」。

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