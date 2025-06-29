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    台中年輕夫妻爆衝突！ 丈夫左耳被劃傷原諒愛妻不提告

    丈夫左耳被劃傷濺血，但不願提告。（民眾提供）

    丈夫左耳被劃傷濺血，但不願提告。（民眾提供）

    2025/06/29 11:35

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對年輕夫妻28日清晨發生激烈爭吵，妻子情緒失控拿起指甲剪劃傷小3歲的丈夫左耳，鮮血直流，場面一度失控，然而警方與救護人員趕抵後，雙方已冷靜下來，丈夫雖受傷卻表示不願提告，選擇原諒愛妻，事件暫時告一段落。

    這起家庭糾紛發生在台中市西屯區一處民宅，28日早上6時左右，台中市消防局119接獲報案，指稱有男子在家中受傷流血，第六分局西屯派出所同時間接獲119轉報，稱轄內一處民宅發生夫妻糾紛爭執，丈夫疑似遭劃傷，立即趕赴現場處理。

    經查，這對夫妻分別25歲、28歲，當時因故爆發激烈爭執，妻子一氣之下，竟拿起修剪指甲的小剪刀朝丈夫耳部劃去，造成左耳受傷出血。所幸救護人員到場後協助包紮，無生命危險，而警方到達時已無明顯衝突，兩人雖仍情緒不穩，但願意配合接受治療。

    警方進一步詢問雙方事發原因，兩人皆三緘其口，只表示「感情問題」，並不願詳細說明，警方隨即依程序告知雙方可提出傷害罪或家庭暴力告訴的權利，秦男表示願意原諒妻子，不打算提告，警方仍依規定製作筆錄，並主動通報社會局進行家庭暴力預防關懷介入。

    警方呼籲，家庭爭執應以理性溝通為原則，切勿因情緒失控釀成傷害，不僅影響彼此關係，也可能觸法，民眾遇有糾紛應理性面對，切勿因一時情緒激動做出傷害行為，以免害人害己，釀成不可彌補的過錯。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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