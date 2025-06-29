法官不信！文化中心男廁對男童「獻寶」 他辯僅自慰

年滿二十歲的蔡姓男子涉在台南市一處文化中心的六樓男廁內對一名男童公然「獻寶」，台南地院依公然猥褻罪判蔡三個月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/06/29 10:29

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市20歲蔡姓男子2024年1月下旬某天上午到台南市1處文化中心內圖書館旁男廁，掏出性器官自慰，還在1名男童進入廁所時對著男童「獻寶」，將男童嚇到奪門而出。蔡男辯稱是有心理需求、想打手槍解決，堅稱沒有「朝向」男童；但台南地院查認他刻意轉向男童、依公然猥褻罪判月徒刑。

判決指出，2024年1月24日上午10點17分許，已滿20歲的蔡男到台南市1處文化中心的6樓圖書館自修室旁男廁所，他拉下褲子拉鍊，把生殖器裸露在外並以手碰觸、晃動。

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同日上午10點半許，1名年約13歲的男童走進男廁欲如廁，蔡男見男童走入、竟朝向男童做出自慰（俗稱打手槍）的動作，男童嚇得跑出男廁並打電話給家人求助，其後警方接獲報案、循線查獲蔡男涉嫌公然「獻寶」，檢方並偵結起訴。

訊時，蔡男坦認有在男廁打手槍情事、但辯稱他當時有心理需求，想趕緊解決，不過他沒有對其他人獻寶。

台南地院法官審認，文化中心男廁小便池是公共空間，隨時可能有人入內如廁，蔡男卻毫不掩飾、把生殖器裸露在外用手碰觸、晃動，有供人觀覽的主觀意圖；在男童進入廁所時，蔡男刻意轉身朝向男童，顯有故意公然猥褻的行為，並有使不特定人觀覽的意圖甚明，蔡的辯解不足採信。

法官批判蔡男公然「露鳥」行為目無法紀、欠缺尊重他人的觀念，破壞社會秩序與善良風俗，實在不該，考量他犯後矢口否認有此犯意，不見深切悔改之心，判處3個月徒刑、得易科罰金，還可上訴。

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