子控父奪走亡母660萬遺產，遭法官以一原因駁回。（記者蔡彰盛攝）

2025/06/29 10:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹邱男控告父親在母親過世後，盜提領母親帳戶660多萬元與美金1萬3千多元，甚至把母親名下房產過戶到自己名下，要求返還遺產。新竹地院民事庭審理認為，邱男無法證明父親侵權，判決全案駁回。

邱男指控，母親於2019年12月4日病逝，他與父親、2名妹妹是法定繼承人，他因在中國工作，返台奔喪不久又回工作崗位。事後發現母親名下多筆不動產與存款已遭過戶或轉出，且其中有部分是在母親意識不清時或死後所提領，懷疑父親未經同意擅自處分，提告要求父親全數返還。

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邱父則表示，妻子生前有自己去銀行，也曾和他一起去辦轉帳，有些是妻子自己操作或由他協助辦理，都是經妻子同意的。至於妻子過世後的提款，是用來處理塔位、喪禮等費用，並非據為己有。他也強調，這些事情兒子全不知情，是因為兒子長年不在台灣、不管家事。

法官調閱醫院病歷資料，發現鄧女在去世前幾天雖然身體虛弱，仍能與家人對話、下床行動，難以認定她失去處分財產的能力。再加上邱男對父親的刑事提告也已獲不起訴處分，認為邱父提領帳戶款項難認為侵占或違法，判邱男敗訴。

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