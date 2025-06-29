領120萬疑遇詐！台中警出動護鈔到家 他問「收費嗎」？

蔡男至銀行辦理定存解約，準備一次領出120萬元現金。（警方提供）

2025/06/29 10:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蔡姓男子近日前往提領120萬元現金，因金額龐大引起行員警覺，擔心他遇詐，火速通報警方，所幸最終證實只是家庭財務分配所需，虛驚一場；警方仍貼心提供護鈔服務，將人與鉅款安全護送返家，而蔡男也幽默問「護鈔要收費嗎」？一句輕鬆玩笑，讓緊張氣氛瞬間化解。

台中市警第一分局今天說明這起護鈔案例指出，西區派出所日前接獲銀行通報，蔡姓市民臨櫃提領鉅額現金疑似遭詐騙，員警張淳鈞與劉家齊立即趕往現場了解情況，原來，蔡男當天至銀行辦理定存解約，準備一次領出120萬元現金，他向警方表示，這筆錢是為了與兄弟姊妹協調母親遺產分配所需，全是家庭內部事務，與任何外人無關。

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警方查證後發現確無可疑跡象，蔡男也未與不明人士接觸，不像典型詐騙案受害者，但為防萬一，警方仍主動提供護鈔協助，避免途中遭搶或不慎遺失，蔡男聽完後打趣笑問：「護鈔要不要收費？」這突如其來的幽默，讓行員與員警都忍不住笑出聲，員警也不落人後地回應：「當然免費！」現場氣氛頓時輕鬆不少。

最終，警方護送蔡男與現金返家，並確認其未將款項交付任何他人後，才安心離去， 整起事件雖然虛驚一場，但也再次展現警方與金融機構共同守護民眾財產安全的決心，蔡男對警方專業且親切的服務表示由衷感謝。

第一分局長尤啓南呼籲，民眾如需提領或運送大筆現金，可事先聯繫轄區警方申請護鈔協助，警方將全力保障民眾生命與財產安全，避免成為宵小覬覦目標。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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蔡男至銀行辦理定存解約，準備一次領出120萬元現金，員警到場了解原委，提供護鈔服務。（警方提供）

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