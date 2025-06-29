中市豐原區中正路7月1日起加強取締違規停車

警方與相關單位館會勘，豐原區中正路7月1日起將加強取締違規停車。（記者歐素美攝）

2025/06/29 08:47

〔記者歐素美／台中報導〕注意！台中市豐原區中正路7月起將加強取締違規停車。豐原警分局今天表示，為改善道路問題及交通狀況，將豐原區中正路規劃為示範道路，自中正路206巷至圓環西路路口，全長約900公尺，自7月1日至12月31日，為期6個月，將列為專案道路示範計畫，加強取締違規停車，取締重點包括紅線違規臨時停車、在禁止臨時停車處所（黃線）停車、汽車駕駛人併排停車。

豐原警分局表示，經分析各單位110報案件數，以豐原派出所的報案量最大，其中有8千多件為交通案件，交通事故報案計3,696件，佔46%最多，其次為違規停車報案計2,674件，佔33%；豐原所去年發生1,226件交通事故，其中短短不到1公里的中正路就發生了212件車禍，主要集中在圓環西路口、瑞興路口與惠盛醫院周遭，而違規停車主要集中在惠盛醫院及圓環西路口的數間銀行。

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警方因此推動「豐原區示範道路專案計畫」，除針對不合理道路工程改善與設計不良等問題，函文主管機關持續研議，例如惠盛醫院外的機車停車違停，就需要停管處研議能否規劃增設收費機車停車格等。

警方則將加強取締交通違規，其中，未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，將先施以勸導，並填製交通違規勸導單與責令即時改善；員警到場時視個案得播放警語或警示音，影響用路人通行不移置改善者，才依法舉發，並適時宣導市民遵守交通安全規則。

豐原警分局表示，中正路示範道路的經驗，將為未來更多示範道路的推動提供寶貴的參考；期待透過專案的實施，將豐原區打造成宜居、宜行的幸福生活圈，並滾動式檢討執行成效，有信心透過系統性的規劃與執行，為市民帶來更安全、更便捷的用路體驗。

豐原區中正路7月1日起將加強取締違規停車。（警方提供）

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