賀！62歲彰化縣警局林世明摔翻對手 奪世界警消大賽柔道首金

彰化縣警局訓練科長林世明在世界警消運動會柔道賽奪金，現場大秀國旗。（林世明提供）

2025/06/29 08:26

〔記者湯世名／彰化報導〕狂賀！世界警察、消防運動大會柔道賽台灣隊首金出爐，彰化縣警局訓練科長林世明繼日前在世界壯年運動會奪得柔道金牌後，昨天（28日）在警消運動會金牌戰中擊敗上屆銀牌的科索沃名將CENA Anton，再奪國際大賽金牌，也是本屆台灣隊首金，堪稱台灣之光，頒獎現場林世明還秀國旗高呼「我來自台灣」，消息傳回彰化警界同仁都為他歡呼。

本屆世界警消運動會柔道項目中，男子年紀60歲以上，體重66kg以下級別，金牌戰由林世明對戰科索沃柔道名將CENA Anton，採三戰兩勝制；過程中兩人互抓對方衣領試圖摔倒對方，但都無法得逞，科索沃選手試圖拉摔林世明，但都被林世明精確判斷後避開；林世明多次抓摔對方後，掌握對方習性，連續獲得兩勝，最終就以技巧加上豐富經驗擊敗科索沃選手奪金，頒獎台上林世明不僅秀國旗，還邀對方一起合影留念，展現最好的外交。

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62歲的林世明為柔道7段高手，曾在1987年世界盃柔道錦標賽獲得第5名，紀錄保持多年，才在2022年被台灣「柔道男神」楊勇緯奪得銅牌改寫；林世明在1989年世界柔道錦標賽中，更曾擊敗漢城奧運柔道金牌得主韓國名將李璟根，紀錄輝煌。

2025年世界警察消防運動會國手選拔賽中，林世明在國內選拔賽中一路過關斬將，最後獲得國手資格，也是柔道團隊當中年齡最大的國手。林世明本身還是彰化縣警局大甲媽遶境「機動應變隊」隊長，在彰化縣警局長陳明君指揮調度下，今年未傳出搶轎的肢體衝突。

縣警局長陳明君也恭喜說，林世明連續在世壯運與世界警消運動會奪金，實屬不易，為台灣與警察單位爭光，堪稱老當益壯，精神可嘉，令人感動佩服，是彰化之光，警察之光，大家都感到光榮與驕傲。

林世明在世界警消運動會柔道賽，擊敗科索沃名將奪金。（林世明提供）

林世明（中）日前在世界壯年運動會柔道賽中奪金。（資料照）

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