6/28 今彩539頭獎開1注！800萬獎落新北

今晚（6月28日）開獎的第114000157期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/06/28 22:08

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月28日）開獎的第114000157期今彩539頭獎開出1注，由新北市金山區金包里街15號（1樓）「五路金財神彩券行」開出。

第114000157期今彩539中獎號碼為「12、22、29、33、34」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共198注中獎，每注可得2萬元；參獎共6025注中獎，每注可得300元；肆獎7萬0881注中獎，每注可得50元。

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第114000157期39樂合彩中獎號碼為「12、22、29、33、34」，四合摃龜；三合共292注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4838注中獎，每注可得1500元。

第114000157期3星彩中獎號碼為「257」，壹獎共95注中獎，每注可得5000元。

第114000157期4星彩中獎號碼為「7105」，壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

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