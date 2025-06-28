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    撞到人還是撞到ATM？阿嬤車禍索賠逾3000萬 掉頭髮竟要200萬

    網友爆料，阿嬤開出求償明細，單項掉髮賠償竟高達200萬。（擷取自爆料公社）

    網友爆料，阿嬤開出求償明細，單項掉髮賠償竟高達200萬。（擷取自爆料公社）

    2025/06/28 23:24

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名網友與70歲阿嬤發生車禍，收到對方開出的求償單卻傻眼到說不出話，總金額高達3000多萬元，其中包括掉頭髮要賠200萬元，讓他忍不住質疑「這合理嗎？」貼文曝光後，網友笑翻直呼「你是撞到ATM是吧？」

    據這名網友在臉書「爆料公社」表示，他與阿嬤發生交通事故後，對方提供一張列滿6項的求償明細，包括醫療費83萬、骨折賠償300萬、衍生疾病300萬，以及每月7萬元的靜脈雷射與跨顱磁刺激療程，3年總共252萬。最離譜的是，還有掉頭髮要賠200萬，工作損失更高達2000萬元，讓他整個傻眼。

    儘管阿嬤在明細末尾還寫道「本人每項請求賠償都是事實，本人識字不多、不禮貌也寫不好，請多見諒。」但高達3千萬的總金額還是讓網友直搖頭。

    網友留言笑噴表示，「你是撞到ATM是吧？」、「她撞到頭吧」、「你是開超跑撞到他嗎？」直言，「阿嬤妳是車禍不是中樂透耶」、「很抱歉，但她就算器官全賣了也不值這價」或反串說道，「把人家頭髮撞掉真的很過分」、「多次骨折？你是撞了他幾次？」

    然而也有理性網友建議，畢竟精神賠償與工作損失都需要證明，「走法院就好了，阿嬤應該拿不出來」、「光是工作損失就可以要求他拿出年收兩千萬的證明了，拿不出來不用賠，拿出來趕快叫國稅局查他有沒有逃稅」，或一針見血認為索賠金額「應該是包含喪葬費、子孫購屋費」。

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