驚悚!轎車超車突濺起火花 原來撞到變電箱

轎車疑似超車不當，直接撞上路邊變電箱瞬間冒出火光。（擷取自爆料公社）

2025/06/29 00:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄岡山日前發生一起詭異車禍，一輛轎車疑試圖從BMW左側的慢車道超車，卻突然偏移自撞變電箱，車輛當場起火冒煙。事故影片曝光後掀起熱議。

根據貼文的行車紀錄器畫面顯示，當時車流平穩行駛在岡山區寶米路，一輛深色BMW正常行駛時，後方突然衝出一輛轎車，硬是從左側試圖超車，卻失控撞上路邊變電箱，整輛車騰空翻轉、火花四濺，撞擊現場怵目驚心。

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雖事故肇因為「超車不當自撞電箱」，但影片中駕駛突如其來的偏移與劇烈撞擊，也讓網友看傻眼，質疑「從那邊超車！駕照是用雞腿換的嗎？」、「眼睛糊到屎嗎？」，「台電表示，這次停電是因為猴子的關係」、「這技術還是走的好了」、「蠻智障的開法…」、「開的很好，下次別開了」。

此外，也有網友留言調侃，「這次我相信不是松鼠」、「這火花的特效好帥好逼真」、「這個AI效果很棒，什麼，不是AI？」、「原來撞到電箱是會爆炸的，長見識了」。幽默反串表示，「四輪重機就是愛鑽」、「一定是A柱檔到，不然就是電箱突然衝出來」。

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