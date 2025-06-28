北市女牙醫遭暴打 竹聯大哥夏尉瀧、小弟羈押禁見

竹聯幫靜安會大哥「夏安」夏尉瀧到案。（記者王定傳攝）

2025/06/28 18:16

〔記者林嘉東／台北報導〕21歲男子周子鈞上月到台北市松山區一家牙醫診所，藉口洗牙太痛，凶狠出手20多拳，把沈姓女牙醫打得滿臉是血、眼窩嚴重骨折。台北地檢署前天前天拘提「地球村美日語補習班」負責人陳中義、竹聯幫靜安會大哥「夏安」夏尉瀧、小弟周文瀚等6人到案，檢方複訊後，今（28日）凌晨以夏、周有反覆實施恐嚇之虞聲押，法官下午5時許裁准羈押禁見夏、周2人。

檢方另於複訊後，諭知陳中義200萬元交保、律師閻道至10萬元交保、靜安會成員徐若修8萬元交保、連國翔5萬元交保，4人均限制出境出海。

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沈姓女牙醫被毆後指控，陳中義向她借款3000萬元拒還，還企圖脫產、出售原本用於擔保的房產，逼她返還權狀，經她提告，法官判她勝訴，但陳竟找黑道及與幫派熟識的律師向她施壓，這段時期她多次遭恐嚇威脅，此事也有報案，但最終仍遭對方的黑道打手施襲重傷。

台北市警松山分局與北市刑警大隊組成專案小組，比對相關監視器畫面，調查金流與通聯紀錄，蒐證1個多月認為被害人所言非虛，鎖定陳男找黑幫教訓恐嚇女牙醫的預謀犯行，目的疑是想賴債及取回房產權狀，前天發動搜索及逮捕陳男等6人。陳中義到案後辯稱，僅委託友人處理債務協商，不清楚對方是黑道；夏尉瀧則供稱，他有受陳中義委託處理債務，但未恐嚇女牙醫。警訊後，將陳等6人依組織犯罪、恐嚇取財未遂、重傷害未遂等多罪送辦。

周男是在5月19日以洗牙為由前往牙醫診所，坐上診療椅不久，就以「太痛了」為由暴怒起身，飆罵三字經後，痛毆沈女臉部，暴打20多拳，還拿電腦螢幕砸沈女。

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