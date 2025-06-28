前保二警誣陷小隊長收紅包 二審加重判2年

前保二警員誣告，二審判更重。（記者葉永騫攝）

2025/06/28 17:49

〔記者葉永騫／屏東報導〕前保安警察第二總隊警員丁冠中107年9月擅自侵入公務電腦，側拍電腦影片製成光碟，惡意散播廠商行賄小隊長的不實言論，再次寄檢舉信件及完整光碟內容至法務部廉政署及警政署政風室，誣告小隊長介入園區標案與廠商回扣，屏東地方法院一審依誣告罪判處丁冠中有期徒刑10個月，高等法院高雄分院二審認為，誣告公務員加重判刑2年，褫奪公權3年，全案可上訴三審。

前保二總隊警員丁冠中派駐於經濟部屏東加工出口區（現改名為屏東科技產業園區），負責治安及交通安全等業務，因為與小隊長不睦，意圖誣陷，明知一家金屬公司職員拿5000元的紅包，請小隊長轉交屏東加工出口區廠商協進會，贊助舉辦中秋烤肉活動，丁員竟偷偷輸入他人帳號、密碼侵入公務電腦，持手機截錄金屬公司職員交紅包與小隊長交談的畫面，交其太太誹謗小隊長收紅包，全案事後被發現後依偽造文書、妨害電腦使用罪判處丁冠中2年6個月徒刑定讞及免職，其太太被判4個月有期徒刑。

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被害小隊長後來又發現，丁員也向法務部廉政署及警政署政風室等司法機關誣告，於是提出刑事誣告罪，屏東地方法院於判處丁冠中有期徒刑10個月，上訴到高等法院高雄分院，6月26日高雄高分院法官認為，誣告公務員加重判決丁冠中有期徒刑2年，褫奪公權3年，全案仍可上訴到三審。

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