網傳桃機女廁有「針孔」 機場公司曝真相眾人鬆一口氣

一名Threads用戶發文指出，登機前於桃園機場第二航廈女廁發現天花板裡有針孔，引發恐慌，事後證明是一場誤會。（截自Threads）

2025/06/28 17:01

〔記者劉信德／桃園機場報導〕一名社群軟體Threads用戶今（28）日發文，敘述在登機前於桃園機場第二航廈女廁發現「天花板裡有針孔，好噁」。桃園機場公司緊急派員派員調查後澄清，「該孔洞原先是掛勾架，因拆除後遺留孔洞漏補，非被裝設針孔」。

該則發文引發熱議，文中貼出一張照片、一段影片，從畫面可以看到，天花板有一個小洞，孔洞內部疑似有針孔鏡頭，發問者在後續回覆「我頂多先堵住了，我在趕登機，希望其他女生不會被拍。」。也有其餘網友回覆：「好扯… 謝謝你堵住了」、「太可怕了吧，桃園機場誒！」等留言。

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桃園國際機場公司表示，接獲旅客通報後，已立即會同航警局刑事警察大隊與保安警察大隊前往現場檢查。經查發現，天花板上的孔洞為過去掛勾架拆除後遺留下來，因未及時填補而造成誤解，並非偷拍裝置所致。對於此事件造成旅客的不安與困擾，機場公司深表歉意。

航警局則回應，接獲相關情資後，桃機人員已主動將疑似「針孔」部位進一步挖除檢查，確認內部並無任何裝置，僅為單純的牆面缺損。由於現場未發現不法行為，航警局將不會介入進一步調查，此事件屬虛驚一場。

機場公司表示，目前設有528間廁所、23間育嬰室與10間淋浴間，並定期派員進行「反針孔攝影機電子偵測」作業。迄今所有檢測均未發現可疑訊號或非法裝置，顯示場內安全措施完善。

機場公司強調，將加強巡查並持續進行廁所隔板上掛勾拆除後所遺留孔洞的檢視與填補作業，避免類似誤會再次發生。同時，公司也會定期更新檢測機制，確保公共設施隱私安全無虞。

機場公司也提醒旅客，若在機場內發現任何可疑狀況，請即時向現場工作人員或航警通報，共同維護場內安全與隱私環境。

該孔洞為拆除舊掛鉤所遺留的鎖孔。（桃機提供）

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